Kā izvēlēties: iekrāt vai aizņemties?

Esat nolēmuši veikt apjomīgāku pirkumu, kuram nepieciešami līdzekļi, kas jums šobrīd pašiem nav pieejami. Kādas ir jūsu iespējas? Parasti tās aprobežojas ar divām – naudu varētu vai nu iekrāt vai arī aizņemties. Bet kā izvēlēties, kad vilinoši šķiet gan jaunie ātrie kredīti, kas tiek izsniegti nekavējoties 24 stundas diennaktī, gan arī apdomīgākais lēmums par līdzekļu iepriekšēju uzkrāšanu? Piedāvājam iepazīties ar vairākiem aspektiem, kam jāpievērš uzmanība, un jautājumiem, kuri jāuzdod, lai rastu sev vispiemērotāko atbildi šajā jautājumā.

Kad runa ir par uzkrājumiem un aizdevumiem – šos produktus vislabāk saistīt ar kompetentām finanšu iestādēm. Tāpēc, neatkarīgi no tā, vai meklējat uzkrājumu produktu (piemēram, krājkontu) vai personīgo aizdevumu (kredīti un kredītkartes), pakalpojuma procentu likme būs svarīga abiem produktiem.

Lai atvieglotu produktu salīdzināšanu savā starpā, ir divi termini, kas kopumā spēs atspoguļot kopējo procentu summu, ar kuru jums būs jārēķinās gada ietvaros:

1. Gada ekvivalentā likme (GEL) - tā ir kopējā procentu summa, ko jūs saņemsiet par saviem uzkrājumiem viena gada ietvaros. Jo augstāka likme, jo lielākus uzkrājumu procentus jūs saņemsiet.

2. Gada procentu likme (GPL) – tā parāda kopējo procentu summu (ieskaitot pakalpojuma izsniegšanas un pārvaldības izmaksas), ko jūs maksāsiet par aizdevumu viena gada ietvaros. Jo augstāka ir likme, jo vairāk dārgāk aizdevums jums izmaksās kopsummā.

3. Ja meklējat uzkrājuma vai aizņēmuma produktus, vienmēr pievērsiet uzmanību GEL vai GPL cipariem, lai vislabāk tos spētu salīdzināt. Lai arī procentu likme ir ļoti svarīga, tai nevajadzētu būt vienīgai lietai, kam pievērst uzmanību lēmuma pieņemšanas procesā, jo produkts ar vislabāko procentu likmi ne vienmēr būs jums vislabākais.

Citas lietas, kas jums jāsalīdzina, izvēloties uzkrājumu produktu:

1. Sākuma bilance: cik daudz jums ir nepieciešams noguldīt, kad atvērsiet kontu. Tā var svārstīties no 0 līdz pat vairāk nekā 1000 eiro dažādas finanšu iestādēs.

2. Regulārie maksājumi: dažos krājkontos jums būs jāiemaksā noteikta summa katru mēnesi. Savukārt, citos pietiks ievietot vienreizēju naudas summu un atstāt to procentu uzkrājumiem tik ilgi, cik vēlaties.

3. Notifikācijas laiks: cik ātri jūs varat tikt klāt uzkrājumiem. Daudzi krājkonti būs tūlītēji pieejami, tas nozīmē, ka jūs jebkurā jums vēlamajā laikā jūs varēsiet saņemt savu naudu. Citi piedāvās augstākas procentu likmes, ja jūs par naudas izņemšanu paziņosiet 30 vai pat 90 dienas iepriekš.

4. Naudas izņemšanas reižu skaits, cik tieši reizes jūs varat izņemt uzkrātos līdzekļus katru gadu. Daži krājkonti strikti ierobežo to, cik reizes jūs drīkstat izņemt naudu no krājkonta. Jo mazāk reizes drīkstēsiet izņemt, jo, visticamāk, augstāka būs uzkrājumu procentu likme.



Citas lietas, kas jums jāsalīdzina, izvēloties aizdevuma sniedzēju:

1. Vai jums patiešām ir nepieciešams aizņemties? Pirmā lieta, kuru vienmēr ir vērts pārbaudīt, ir – vai jums patiešām ir nepieciešams veikt šo konkrēto pirkumu ar aizdevuma palīdzību. Kredīti var būt ļoti dārgi, tās ir arī lielas un ilgas finansiālas saistības.

2. Kāds ir atmaksas termiņš, kurā jums jāatgriež aizdevums? Noteikti atcerieties, jo garāks būs aizdevuma atmaksas termiņš, jo dārgāk jums izmaksās tā kopējā atmaksa.

3. Vai jaunie ātrie kredīti bez darba vietas uzrādīšanas ir pieejami dažādu vecumu klientiem?

4. Pirmstermiņa atmaksas soda naudas. Daži kredītdevēji savos līgumos ir iestrādājuši soda naudu, ja jūs aizdevumu vēlaties atmaksāt agrāk, kā noteikts līguma parakstīšanas brīdī. Uzziniet, vai tas ir spēkā arī jūsu aizdevumam un cik liela šāda soda nauda ir.