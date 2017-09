Kā gudri sagatavoties rudens sezonai?

Daba pamazām sāk iekrāsoties arvien krāsainākos toņos, kas nozīmē, ka pavisam drīz jau iestāsies rudens, kas nāk ne tikai ar skaistām krāsām, bet arī ar vēsāku laiku. Ikvienam no mums patīk īpaši sagatavoties katrai sezonai.

Nepieciešams iegādāties piemērotu apģērbu, apavus, tāpat arī dažādus aksesuārus. Un bez šaubām ikviens šādās situācijās vēlas ietaupīt savu naudu. Kā sagatavoties rudens sezonai, nepārmaksājot par dažādiem pirkumiem?



Pēc šī raksta izlasīšanas tu noteikti iegūsi pāris vērtīgus padomus, kas ļaus daudz gudrāk pieiet pie gatavošanās rudens sezonai.



Iegādājies preces internetā

Ja vēlies iegādāties apģērbu, tad ļoti vērtīgi aplūkot, vai bikses, kreklus u.c. nav iespējams atrast kādā interneta veikalā. Tas pats attiecas arī uz apaviem un dažādiem aksesuāriem, somiņām.



Bieži vien interneta veikalos precēm netiek piemērots papildus uzcenojums, tāpēc iegādāties preces internetā ir daudz izdevīgāk. Tādā veidā tev ir iespējams ietaupīt diezgan lielus naudas līdzekļus, ko vari ieguldīt citās lietās.

Ceļojumu iegāde rudenī

Vēl no lietām, ko ikviens vēlas ik pa reizei izbaudīt, ir ceļošana. Tā mūsdienās kļuvusi pieejama ikvienam, jo biļešu cenu politika ir draudzīga tiem, kuri vēlas ceļot un doties uz dažādām vēl neatklātām vietām.

Un tieši rudens sezona ir tas laiks, kad iespējams iegādāties pašas lētākās avio biļetes. Tas izskaidrojams ar to, ka beigusies ceļošanas sezona, līdz ar to biļetes pieejamas par zemākām cenām, nekā pašā sezonas karstumā. Tāpēc, ja esi ieplānojis doties ceļojumā, tad noteikti iesakām iegādāties lidmašīnas biļetes tieši šobrīd, jo šis ir pats piemērotākais laiks. Tas arī nozīmē, ka nebūs nepieciešams kredīts, lai varētu iegādāties avio biļetes.

Iegādājies preces nesezonā

Iespējams, ka jau esi pamanījis, ka iegādājoties preces tad, kad tām ir sezona, to cena ir daudz augstāka. Savukārt, piemēram, ja iegādājies preces tad, kad tām ir beigusies sezona, tad to cena ir izdevīgāka. Viens no šādiem piemēriem ir velosipēdi.

Vasaras sezonā, iegādājoties velosipēdu, nepieciešams rēķināties, ka tā cena būs daudz augstāka nekā tad, ja iegādāsies velosipēdu ziemas periodā. Sekojot šim piemēram, iespējams ietaupīt gana lielu naudas summu.

Izveido ienākumu – izdevumu plānu

Ja vēlies rudens sezonai iegādāties dažādas lietas, tomēr tev ir sajūta, ka šobrīd nav pietiekami daudz brīvu naudas līdzekļu, ar kuriem segt šos izdevumus, tad noteikti ir vērts padomāt par iekrājumu izveidi, tādā veidā varēsi iegūt papildus naudas līdzekļus un nebūs nepieciešams jau minētais kredīts.

Ikdienā mēs patērējam diezgan daudz naudas par dažādām lietām, kuras patiesībā nemaz neizmantojam un kuras mums nav pat nepieciešamas. Tie ir, piemēram, našķi vai kādi jaunākie gadžeti virtuvei. Vairāk piedomājot pie saviem tēriņiem un rūpīgi plānojot ikmēneša izdevumus, iespējams ietaupīt gana lielu naudas summu, ko pēc tam var iztērēt, lai iegādātos visas nepieciešamās lietas rudens sezonas uzsākšanai.

Ir ļoti svarīgi ikdienā padomāt par to, kurām lietām aiziet lielākie izdevumi, un kuras izmaksu pozīcijas iespējams samazināt, lai varētu iegādāties nepieciešamās preces rudens sezonai.

Padomā, vai tas ir nepieciešams

Protams, iegādājoties jebkuru lietu, no sākuma tev nepieciešams saprast, vai šī lieta ir tiešām noderīga. Atceries, ka nevajadzētu iegādāties arī pārlieku daudz apģērba, jo bieži vien notiek tā, ka tas pēc laika apnīk un atkal tērējam naudu, lai iegādātos ko jaunu.

Tāpat ir jāņem vērā arī laikapstākļi. Noteikti vērts iegādāties tādu apģērbu un apavus, kas ir piemērots tieši rudens sezonai, nevis iegādāties apģērbu, kurā nejūties ērti un kurā tev ir auksti.

Tāpat pievērs uzmanību arī apģērba kvalitātei. Labāk samaksāt mazliet vairāk, bet iegādāties kvalitatīvu apģērbu un apavus, nekā iegādāties apģērbu, kas pēc laiciņa jau jāmet ārā, jo tas veidots no nekvalitatīva auduma, kas pēc laika jau sāk dilt.

Bieži vien cilvēks, ieejot veikalā, meklē preces, kuru cena ir lētāka, tomēr reti padomā arī par konkrētās lietas kvalitāti. Piemēram, sporta veikali bieži vien rīko dažādas akcijas, kuru laikā iespējams iegādāties patiešām kvalitatīvas preces par daudz zemākām cenām, nekā to iespējams iegādāties ikdienā. Tas pats arī attiecas uz interneta veikaliem, kuri bieži vien rīko noliktavu tīrīšanu, kuras laikā preces iespējams iegādāties ar ievērojamām atlaidēm.

Šie padomi diezgan labi noder, ja vēlies gudri uzsākt rudens sezonu. Lai gan varētu likties, ka visas šīs nosauktās lietas ir pašsaprotamas, un kurš gan nezina, ka nepieciešams iegādāties preces, kuras ir kvalitatīvas, nevis lētas, tomēr realitātē cilvēki bieži aizmirst par šīm būtiskajām lietām un rīkojas mirkļa iespaidā, tādā veidā nespējot ietaupīt naudu.