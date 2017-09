Izveido savu sapņu guļamistabu ar ''Lonas''

Esat atradis matraci, bet nevarat tam pieskaņot gultas konstrukciju, kura Jums šķiet vistīkamākā, vai tieši otrādi – zināt, kādu gultu vēlaties, bet neesat drošs, kāds matracis būtu piemērotākais? Lasiet tālāk un izveidojiet savu sapņu guļamistabu sadarbībā ar ģimenes uzņēmumu ''Lonas''!

Guļamistabas loma ikdienā

Ikdienā, pavadot gultā vidēji 8 stundas diennaktī, ir svarīgi, kāda ir gulta, tās matracis un apkārtējā vide. Nereti guļamistabas iekārtošana prasa daudz pūļu, un beigās nākas attapties, ka vēlamo rezultātu sasniegt nav izdevies, jo gultas tonis ar izvēlētajiem aksesuāriem nesakrīt. Kā būtu izmēģināt 14 400 dažādas gultu, to audumu un aksesuāru kombinācijas vienuviet, neizejot no mājas? Ar ''Lonas'' to varat izdarīt jau tūlīt!

Kā?

Uzņēmums ''Lonas'' piedāvā iespēju izveidot savu sapņu guļamistabu, izvēloties sev piemērotāko un vēlamāko mēbeļu kombināciju no ''mūzikas gultu kolekcijas''. Tur atrodamas visdažādāko veidu gultas, tikpat krāšņas kā to nosaukumi – no Solo līdz pat Soprano un Piano, lai savu īsto un vienīgo komplektu spētu atrast jebkuras gaumes piekritējs!

Gulta Boss samtainam miegam



Gultas iedvesmas avots ir pārliecinošā un skaistā mūzika basa izpildījumā, kas nozīmē zemu, bet drošu un izteiktu balss tembru.



Ar ko Boss atšķiras?

Gultai boss raksturīgi, ka:

* tās galvgalis ir veidots no vairākiem lieliem, mīkstiem kvadrātiem;

* tā lieliski piestāvēs, ja Jūs esat izteikts līderis;

* veļas kaste ir liela un ietilpīga.

Pēc garas dienas ''Lonas'' gulta Boss būs piemērota, lai ieslīgtu dziļā, patīkamā miegā.

Gulta Forte spēkam un pārliecībai

Forte, kas tulkojumā no itāļu valodas nozīmē ''skaļi'', izstaro spēku un pārliecību. Radot šo gultu, Lonas dizaineri pievērsa uzmanību skaļai un spēcīgai mūzikai.



Ar ko Forte atšķiras?

Tāpat kā citu veidu ''mūzikas gultu kolekcijas'' gultas, arī Forte ir unikāla. Tā atšķiras, jo:

* tās galvgalis ir izliekts, bez akcentiem;

* gulta ir viendabīgā krāsā;

* ir piemērota tiem, kuri atbalsta klasiskās vērtības.

Ar ''Lonas'' gultu Forte miegā pavadītās stundas būs ļoti patīkamas.

Gulta Piano klusumam un mieram

Pārliecība, ka miegs nozīmē klusumu – ar to savu unikalitāti ieguvusi arī ''Lonas'' Piano gulta. Tās radīšanas procesā izmantota mierīga mūzika, kas ik vakaru palīdz viegli un ātri aizmigt, aizmirstot par visu, kas straujajā dienas ritmā noticis.

Ar ko Piano atšķiras?

Arī Piano sērijas gultas ir unikālas un veidotas pēc individuālas pieejas. Tās ir:

* ar izliektu galvgali, kas veidots ar iešūtām vertikālām līnijām;

* piemērotas Jums, ja esat mierīgs un ļoti nosvērts cilvēks, kurš dienā piedzīvoto nevēlas ielaist savā miega pasaulē;

* ar īpaši izturīgām līstēm.

Ar ''Lonas'' gultu Piano vadīt nakti dziļā un netraucētā miegā – tā ir ikdiena.

Gulta Kvarta četru pakāpju miegam

Kvarta mūzikas pasaulē nozīmē attālumu jeb intervālu starp divām skaņām. Šīs ''Lonas'' gultas izveidei kalpojusi pozitīva, gaiša mūzika par ikdienišķiem notikumiem.

Ar ko Kvarta atšķiras?

Tās unikalitāte slēpjas ne vien īpaši priecīgajā mūzikas ritmā, bet arī:

* galvgalī – tā forma ir taisna, bet to rotā četras izteiksmīgas pogas;

* piemērotībā – tā atbildīs tieši Jums, ja esat priecīgs un piedzīvojumiem gatavs cilvēks, kurš mīl smieklus un pirms miega ir gatavs pārdomāt visus dienā notikušos piedzīvojumus;

* gultas materiālā - audumā ir iestrādāta ''Easy Clean'' tehnoloģija, tādēļ to varēs viegli iztīrīt, piemēram, no izlijušas kafijas traipiem.

Gultas un interjera izvēle ir Jūsu paša ziņā, un ''Lonas'' mājaslapas konstruktors ir lielisks veids, kā Jūsu izvēli padarīt vienkāršāku!





Kas jāatceras, veidojot guļamistabas interjeru?

Guļamistaba nav tikai gulta, kurā guļat. Protams, tai ir galvenā nozīme, taču jāatceras, ka:

1. Interjers jāiekārto tikai pēc tam, kad izvēlēta gulta, lai nerodas nevēlama situācija, kad jāizvēlas mazāk patīkama gulta tikai tāpēc, ka iekārtojumā tā izskatīsies labāk;

2. Gultas audumam ir nozīme. Lonas konstruktors ir lielisks palīgs, lai saprastu, kā vēlamā krāsa izskatīsies Jūsu izvēlētās gultai – uzspiediet uz attiecīgās krāsas un konstruktors parādīs, kā tā izskatīsies – tas ir pavisam vienkārši!



3. Spilveni ir paredzēti gan skaistumam, gan komfortam. Tas ir lielisks interjera elements, tomēr jāatceras, ka tā primārā funkcija kalpo miega kvalitātei. Spilveni ir dažādi – no pavisam maziem līdz pat lieliem muguras spilveniem;

4. Mēbeles arī ir svarīgas, lai veidotu saskaņotu guļamistabas iekārtojumu. Naktsgaldiņš, kur pirms salda miega novietot grāmatu, vai pufi, kuros noslēpt gultasveļu vai citas mantas – tas veido guļamistabas interjeru. ''Lonas'' ražotie pufi ir divu veidu – taisnstūra un kvadrātveida, kas kalpo gan mantu glabāšanai, gan kā krēsls, jo tas ir ērts arī sēdēšanai.

Ienāciet ''Lonas'' mājaslapā un atrodiet augstākās kvalitātes un izturības gultu. Jūsu vēlmes – ''Lonas'' piepildījums.