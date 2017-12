Impulsu pirkumi – taupības ienaidnieki

Impulsu pirkumi nav svešvārds mūsdienu patērētāja leksikā, taču mums vēl joprojām šķiet, ka tas attiecas uz mūsu līdzcilvēkiem, nevis uz mums pašiem. Jūs būsiet pārsteigti, ko neliels pētījums jūsu dzīvesvietā spēs atklāt par jūsu personīgajiem impulsu pirkumiem, par kuriem domājāt, ka jūsu ikdienā tādi nemaz neeksistē.

Atvēliet tam kādu brīdi un apskatiet savu māju, iespējams, jūs atradīsiet daudz produktus, ko jūs nekad tā īsti nemaz neesat izmantojuši. Dažādi sīkrīki jūsu virtuves plauktos un atvilktnēs, trenažieri un sporta ierīcēs jūsu garāžā, neizmantotās drēbēs garderobē. Jūs noteikti pavisam viegli varētu izskaidrot, kāpēc jūs neizmantojat šīs lietas, bet vai varat arī izskaidrot, kas, pirmām kārtam, lika jums tās nopirkt?

Lietas būtība ir tāda, ka jūsu zemapziņas prāts bieži izraisa jūsos uzvedību, kas raksturīga bezierunu patērētājam, ko viegli spēj manipulēt mazumtirgotāju pielietotās taktikas, kas mudina jūs pirkt lietas, kuras vēlāk, kad atnestas mājās, neatrod vietu jūsu dzīve. Bez tam, jaunie naudas aizdevumi (nye kviklån) padara šādus pirkumus iespējamus teju ikvienam, neatkarīgi no maciņa biezuma. Lai tiktu pie problēmas būtības, jums ir nepieciešams izzināt pašiem savu impulsu pirkumu sastāvu. Kas tieši ir jūsu vājība? Ko tieši jūs pērkat, kad pakļaujaties mirkļa iegribām? Jau 2012. gadā kādā psiholoģijas pētījumā par patērētāju paradumiem saistība ar mirkļa iegribu apmierināšanu tika konstatēts, ka visbiežāk impulsīvie pirkumi, ko veic patērētāji, ir sekojoši:

* 57% gadījumu nauda tiek nelietderīgi izšķiesta par apģērbu;

* 52% gadījumu par ēšanu ārpus mājām, vakariņām, pusdienām, vai ēdienu pasūtīšanai;

* 39% gadījumu par apaviem;

* 38% gadījumu par grāmatām un žurnāliem, visbiežāk, tieši ceļojumu laikā un lidostās;

* 31% gadījumu par mūzikas ierakstu iegādi un filmām, tai skaitā, kino apmeklējumiem;

* 19% gadījumu par dažādām tehnoloģijām un sīkrīkiem.

Padomājiet arī jūs par to, kas ir jūsu impulsu pirkumu sarakstā? Veiciet kontrolsarakstu savā galvā, pierakstiet to blociņā un pēc tam pārbaudiet tēriņu čekus un salīdziniet tos ar jūsu sastādīto sarakstu. Bieži vien mēs nemaz ar prātu neapzināmies, kam tieši aiziet mūsu nauda, kad pakļaujamies it kā nekontrolētām iegribām. Ko jūs pērkat ar nelielu piedomāšanu vai pilnīgi bez tās? Kādas preces esat iegādājušies, kuras jums patiesība nemaz nav vajadzējis? Lietas, kuras pērkat, bet bez kurām varat iztikt? Kas motivē jūs ieiet tiešsaistes veikalā un noklikšķināt uz pogas “Pērciet tūlīt” absolūti neplānotam pirkumam?

Daudzi impulsu pircēji saista savus pirkumus ar tādu kā nelielu emocionālu terapiju, jūtot, ka pēc smagas darba dienas ir pelnījuši sevi palutināt ar kaut ko jaunu. Iepirkšanās var uzlabot apmierinājumu sajūtu tikai īstermiņā, bet adrenalīna uzjundīšana ilgs tikai tik ilgi, līdz saņemsiet kārtējo kredītkartes izrakstu ar galējo pirkuma rēķinu un parāda summu. Parāda uzkrāšana nekādā veidā nepalīdzēs jums justies labāk ilgtermiņā, to zinām mēs visi. Tāpēc vienmēr ir vērts padomāt divreiz: ja jūs jūtaties nomākti, skumji, ilgojieties pēc mīļuma, izvairieties no veikaliem un tiešsaistes veikaliem, un tā vietā dodieties pastaigā, ieelpojiet svaigu gaisu un varbūt palasot kādu izklaidējošu rakstu žurnālā.

Apģērbi, automobiļi un juvelierizstrādājumi ir tie produkti, kas tiek tirgoti patērētājiem, apsolot noteiktu dzīvesveida ietekmi. Labs braucamrīks, perfekta kleita ar pieskaņotām augstpapēžu kurpēm var padarīt jūsu dzīvi bagātāku, vai ne? Nē, tie ir absolūti meli. Visi šie pirkumi patiesībā padarīs jūs tikai vēl nabadzīgākus. Par auto būs jāmaksā uzturēšanas izdevumi, kleitai un apaviem būs jāpieskaņo somiņa, auskari, mētelis un vēl vesels lērums lietu, kas audzēs jaunus papildus izdevumus. Emocionāla saikne ar lietām un bezprocentu finansēšana jeb rentefri finansiering cerībā, ka šis produkts būs daļa no jūsu dzīves, ir galvenais rīks, ko izmanto tirgotāji, lai iedzītu jūs lamatās un pārdotu jums jaunas preces balstoties uz jūsu emocionālajiem impulsiem. Impulsu pirkumi ne tikai piekrauj jūsu dzīvesvietu ar nelietderīgām un nevajadzīgām lietām, bet tie ir arī taupības lielākie ienaidnieki.