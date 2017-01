Ātrais kredīts internetā - palīgs steidzamos gadījumos

Ik dienas saskaramies ar dažādām situācijām, kas liek mums atvērt naudas maku – dažas no tām ir plānotas, citas – nē. Līdz ar to nereti vajadzīgi papildu naudas līdzekļi neplānotu un steidzamu tēriņu segšanai. Labi, ka par to ir domāts iepriekš un ir vajadzīgo summu ir var paņemt no personīgā rezerves fonda. Taču, ko darīt, ja tādas iespējas nav? Ja izdevumi patiešām ir neatliekami, protams, jāmeklē iespējas aizņemties.

Tādas situācijas var risināt dažādi:

* Vajadzīgās summas aizņemšanās no draugiem, radiem vai paziņām. Viena n to iespējām, kā tikt pie vajadzīgās naudas summas, ir to aizņemties no laba drauga vai ģimenes locekļa. Viņš Tev, visticamāk, neprasīs maksāt procentus, taču var jautāt, kādam mērķim nauda nepieciešama. Ja vajadzīgā naudas summa ir niecīga, iespējams, aizdevēju atrast nebūs sarežģīti, grūtības var rasties, ja nepieciešams lielāka apmēra aizdevums. Lai arī aizdevums tiek ņemts no privātpersonas, to atdot solītajā laikā ir tik pat svarīgi, kā visos citos gadījumos. Pretējā gadījumā pastāv liels risks mazināt savstarpējo uzticību un sabojāt attiecības. Un nākamreiz, kad Tev atkal vajadzēs drauga palīdzību, viņš to var atteikt;

* Lombarda apmeklējums. Vēl viena iespēja ir doties uz tuvāko lombardu un mēģināt naudu saņemt tur. Jāpatur gan prātā, ka šāda tipa iestādēs aizdevums tiek izsniegts pret ķīlu, turklāt tai jābūt atbilstošai vēlamā aizdevuma summai. Tātad, lai pie naudas tiktu šādā veidā, pirmkārt, nepieciešama ķīla, otrkārt – var nākties apmeklēt vairākus lombardus, lai atrastu izdevīgāko risinājumu. Nenoliedzami, tas var būt laikietilpīgs process, kas var šķist apgrūtinoši- sevišķi, ja nauda vajadzīga steidzami. Taču, ņemot vērā, ka aizdevums tiek noformēts pret ķīlu, netiek pārbaudīta ne kredītņēmēja kredītvēsture, ne ienākumu līmenis;

* Ātrais kredīts internetā. Šobrīd par daudzu iecienītu risinājumu kļuvusi aizdevuma noformēšana ar interneta starpniecību. Process ir salīdzinoši vienkāršs un ātrs, tādēļ noderīgs tad, ja nauda vajadzīga steidzami. Vēl viens pluss – tam nav vajadzīga ne ķīla, ne galvojums, ne arī kādas izziņas no darba vietas, turklāt pie vairākiem aizdevējiem pirmais kredīts pieejams bez procentiem. Kredītam var pieteikties jebkurā diennakts laikā, no jebkuras vietas Latvijā, kur vien pieejams dators ar interneta pieslēgumu. Pateicoties plašajam piedāvājumam, pie nebanku aizdevējiem pieejamas dažādu apmēru summas, arī atmaksas termiņi mēdz atšķirties, tādēļ ātrai kredīts internetā var kļūt par atbildi visdažādākās situācijās. Taču jāpatur prātā, ka uz aizdevumu vari pretendēt tikai tad, ja atbilsti visām aizdevēja prasībām – Tev ir regulāri ienākumi, Tava kredītvēsture ir pozitīva un Tu atbilsti noteiktajam vecuma ierobežojumam.

Kā atrast piemērotāko ātro kredītu?

Ja esi izvērtējis kredīta nepieciešamību un izvēlējies trešo aizņemšanās iespēju, vispirms jāatrod piemērotākais ātrais kredīts. Sākotnēji tas var šķist vienkāršs uzdevums, taču, ieraugot daudzveidīgo piedāvājumu, var gadīties arī apjukt, sevišķi, ja aizņemties grasies pirmo reizi. Lai tā nenotiktu un Tu pēc iespējas ātrāk tiktu pie aktuālās naudas summas, noderēs mazs ceļvedis ātro kredītu džungļos-

* Izvērtē, kāda summa uz cik ilgu laiku Tev nepieciešama. Tas palīdzēs saprast – Tev derēs īstermiņa aizdevums vai jāizvēlas kāds no patēriņa kredītiem;

* Ja nepieciešamā summa ir salīdzinoši neliela, piemēram, simts eiro, un zini, ka to spēsi atmaksāt nākamo 30 dienu laikā, izvēlies kādu no bezprocentu piedāvājumiem. Tas ļaus aizņemties un nepārmaksāt – kādēļ gan to neizmantot?;

* Pievērs uzmanību procentu likmei un kopējām kredīta izmaksām. Ja aizdevums vajadzīgs uz ilgāku laika posmu, noteikti salīdzini vairākus variantus, uzmanību pievēršot procentu likmei. Tieši tādā veidā Tu uzzināsi, cik konkrētais aizdevums Tev galu galā izmaksās;

* Izvērtē savas iespējas, izmantojot kredīta kalkulatoru. Pirms noformē patēriņa kredītu, pārliecinies, ka plānoto ikmēneša maksājuma summu varēsi bez problēmām atmaksāt;

* Iepazīsties ar kredīta izsniegšanas laiku, aizdevēja darba laiku un citu būtisku informāciju. Lai arī aizdevumam var pieteikties jebkurā laikā, pieteikuma izskatīšana un kredīta piešķiršana notiek aizdevēja darba laika ietvaros. Ja nauda vajadzīga pēc iespējas ātrāk, pārliecinies, ka pārskaitījums notiks vienas bankas ietvaros;

* Uzzini par papildiespējām. Vai aizdevējs nepieciešamības gadījumā piedāvā kredīta brīvdienas? Vai pastāvīgajiem klientiem pieejamas īpašas akcijas un lojalitātes programmas? Šie jautājumi ir būtiski ne vien, lai kredītņēmējs varētu baudīt papildu priekšrocības, bet arī tādēļ, ka tas daudz ko pastāsta par aizdevēja darbības pamatprincipiem.

Kā aizņemties atbildīgi?

Noformējot jebkuru aizdevumu, jāpatur prātā atbildīgas aizņemšanās pamatprincipi-

* Aizņemies tikai tad, ja tas patiešām nepieciešams. Atceries – aizdevums paredzēts steidzamu un neatliekamu situāciju risināšanai. Ja vari to atrisināt citādāk vai arī ar to var pagaidīt, piemēram, līdz algas dienai, nesteidzies noformēt kredītu, jo tas vienmēr saistās ar zināmu risku – pat tad, ja vajadzīgā naudas summa ir neliela;

* Neaizņemies vairāk kā vajadzīgs. Lai izvairītos no sarežģījumiem nākotnē, izvērtē, kāda summa Tev nepieciešama un to arī aizņemies;

* Rūpīgi izvērtē savu maksātspēju un kredītu noformē tikai tad, ja esi drošs, ka spēsi to atmaksāt līgumā noteiktajā laikā. Ja tomēr rodas kādi sarežģījumi ar aizdevuma atmaksu, nekavējoties sazinies ar aizdevēju, lai meklētu abām pusēm pieņemamu risinājumu. Problēmas ignorēšana visu padarīs vēl sarežģītāku;

* Nenoformē kredītu citu finansiālu sarežģījumu risināšanai. Ja esi citās kredītsaistībās un meklē iespējas tās dzēst, vēl viena aizdevuma noformēšana nebūs pats labākais risinājums.

Ātrais kredīts internetā var palīdzēt gadījumos, kad nauda vajadzīga steidzami, taču aizņemies atbildīgi, rūpīgi izvērtējot savas iespējas.