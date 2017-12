Apkures katla izvēle – ko vajadzētu ņemt vērā?

Apkures katla izvēle mājoklim ir ļoti nozīmīgs pirkums, tāpēc ir nepieciešams tam pieiet ar lielu atbildības sajūtu. Ir nepieciešams ņemt vērā vairākas lietas, kuras ir ļoti būtiskas, lai varētu iegādāties tieši savam mājoklim piemērotāko apkures katlu. Par būtiskākajiem faktoriem, kuriem noteikti nepieciešams padomāt, pastāstīsim tev šajā rakstā.

Mājokļa lielums

Viens no svarīgākajiem faktoriem, kuram noteikti nepieciešams pievērst uzmanību, iegādājoties apkures katlu, protams, ir apsildāmā mājokļa lielums. Apkures katli atšķiras pēc lieluma un pēc tā, kādu siltuma daudzumu tie spēj saražot, tāpēc ir ļoti svarīgi saprast, cik lielu apkures katlu vajadzētu iegādāties tieši tavam mājoklim.

Šajā gadījumā ir svarīgi sazināties ar apkures katlu izplatītāju, lai varētu nodot informāciju par apsildāmās platības izmēriem, tādā veidā saņemot informāciju par to, kurš no variantiem varētu būt piemērotākais tieši tev.

Kurināmā veids

Ir vairāki kurināmā veidi, tāpēc ir svarīgi saprast, kurš no tiem varētu būt pats piemērotākais tieši tavam gadījumam. Kurināmā veidi ir, piemēram, malka, dabas gāze, granulas, biomasa, kā arī šķidrais kurināmais un elektrība. Katram no šiem kurināmā veidiem ir savas priekšrocības. Piemēram, gāze ir ļoti ērti lietojams kurināmais materiāls, tomēr jārēķinās arī ar to, ka tas ir gana dārgs kurināmais materiāls.

Daudz lētāks, protams, ir malkas kurināmais materiāls. Joprojām mūsdienās ļoti pieprasīti ir malka apkures katli, kuros kā kurināmo iespējams izmantot briketes, malku, kā arī akmeņogles. Protams, lielākais mīnuss šāda veida kurināmajam ir tas, ka nepieciešams atvēlēt diezgan daudz vietas, kur iespējams šo malku glabāt lietošanai.

Tāpat ir pieejami arī kombinētie apkures katli, kas nozīmē, ka varēsi izmantot dažādus kurināmos materiālus. Ir iespējams iegādāties katlu, kuros iespējams izmantot gan malku, gan arī granulas.

Apkures katlu izvēle Prof.lv

Ja vēlies iegādāties piemērotāko apkures katlu savam mājoklim, noteikti nepieciešams aplūkot piedāvājuma klāstu Prof.lv interneta veikalā, kur plašā klāstā atradīsi dažāda veida apkures katlus. Šeit pieejami granulu apkures katli, gāzes apkures katli, malkas apkures katli, kā arī siltumsūkņi. Cenas ir gana draudzīgas, tāpēc ikvienam ir lieliska iespēja izvēlēties tieši sev piemērotāko variantu mājoklim. Arī to iegāde ir pavisam vienkārša, jo vari izvēlēties kādu no interesējošiem variantiem turpat interneta veikalā. Arī piegādi iespējams noformēt līdz pat mājas durvīm, kas nozīmē, ka tev pat nebūs jāiziet no mājas, lai savā īpašumā iegādātos piemērotāko apkures katlu, kas kalpos ilgi un kvalitatīvi.

Prof.lv veikalā plašā klāstā iespējams iegādāties ne tikai apkures katlus, bet arī dažāda veida santehniku, kā arī citas lietas, kuras lieliski noderēs, lai varētu iekārtot savu mājokli. Tā ir iespēja visu mājas iekārtošanai nepieciešamo iegādāties vienuviet par ļoti draudzīgām cenām.

Iepirkšanās šajā veikalā ir ērta, jo piedāvājuma klāstu vari aplūkot jebkurā sev ērtā laikā, kas nozīmē, ka nav nepieciešams speciāli doties uz veikalu un tērēt laiku, lai nokļūtu uz turieni, jo visu nepieciešamo iespējams iegādāties interneta veikalā. Visas pieejamās preces ir kvalitatīvas un no pašiem labākajiem ražotājiem, tāpēc tev nebūs jāsatraucas par produktu kvalitāti!