6 soļi, kas tev ļaus kļūt par vislabāk ģērbto vīrieti šajā ziemā

Pirmā lieta, kas tev jāatceras – būt stilīgam ziemas laikā nenozīmē drebēt no aukstuma. It nemaz! Tieši pretēji – mēs esam tev sagatavojuši soļus, kas ļaus ne tikai lieliski izskatīties, bet arī justies neticami ērti un silti pat zemākajā gaisa temperatūrā. Vēlies kļūt par īstu džentelmeni? Turpini lasīt!

1. Atrodi savu stila “garšu”

Vai tev kādreiz ir ienācis prātā vienā tēlā apvienot formālo un ikdienas apģērbu? Iespējams, tu skeptiski pakratīsi galvu un teiksi, ka šie divi stili nemaz neiet kopā. Taču patiesībā, iet gan. Un kā vēl! Pirmā lieta, kas tev jāizdara, lai to ieraudzītu savām acīm – jāsāk eksperimentēt ar to apģērbu, kas pieejams tavā skapī.

Sāksim, piemēram, ar virsdrēbēm. Viens no interesantiem veidiem, kā atsvaidzināt savu tēlu – uzvelkot “pufīgu” jaku virs formāla uzvalka. Izmēģini vairākus veidus, lai saprastu, kāds ir tavs stils, kas tev labāk piestāv un patīk. Protams, ir ļoti svarīgi, lai tu savā jaunajā tēlā ne tikai izskatītos stilīgi un jauneklīgi, bet arī justos ērti.

2. Aksesuāriem – jā!

Atceries kāju sildītājus, šalles un adītās cepures, kā arī citus aksesuārus, kurs bērnībā vecāki tevi mēģināja piespiest uzvilkt, sakot, ka ārā ir auksts? Ja godīgi, tad viņiem toreiz bija taisnība. Un ne tikai bērnībā, bet arī esot pieaugušam, ir svarīgi atcerēties par dažādiem aksesuāriem, kas ne tikai var padarīt tavu tēlu spilgtāku, bet arī nodrošināt siltumu, dodoties ārā.

Neaizmirsti par termo veļu, siltām vilnas zeķēm, cimdiem, kas nelaiž cauri vēju un mitrumu, cepuri, kas nosedz ausis, šalli, kas pasargā kaklu utt. Tici man, būt veselam ir stilīgi.

3. Neesi garlaicīgs

Kādēļ ģērbties katru dienu vienādā stilā, ja tu vari padarīt savu tēlu interesantāku bez īpašas piepūles? Viens no veidiem, kā to vari izdarīt, ir izvēloties daudzveidīgas virsjakas un mēteļus. Lai arī melnais, klasiskais mētelis ir vērtība, par kuru nedrīkst aizmirst, un to nepieciešams turēt skapī katram gadījumam, tu vari izmēģināt ko jaunu, piemēram, stilīgu apmetni, pončo vai interesantas apdrukas mēteli/jaku, kurai iepriekš, iespējams, būtu pagājis garām pat neatskatoties. Nezini, no kā iedvesmoties? Izmanto veco, labo “Google”, lai pameklētu stila ideja kungiem.

4. Neaizmirsti par rokām

Vai tev šķiet, ka tikai dāmas var izbaudīt jautrību, kad pienāk laiks izvēlēties roku aksesuārus? Nebūt ne! Arī vīriešiem mūsdienās ir plašas iespējas papildināt savu ziemas garderobi ar ekstravagantiem aksesuāriem.

Viena no “must have” lietām noteikti ir “kičīgi” ādas cimdi – tie ne tikai saglabās rokas siltas, bet arī izskatīsies klasiski un eleganti. Vari sākt ar brūna ādas cimdu pāra iegādi, un tos varēsi pieskaņot vairumam formālo apģērbu. Protams, ja esi drosmīgāks, vari eksperimentēt ar košākām krāsām.

5. Ļauj, lai apavi runā paši par sevi

Ja vēlies būt džentelmenis no matiem līdz pirkstu galiņiem, nekad neaizmirsti par zābakiem un kurpēm! Tie tev ļaus izskatīties eleganti un moderni vienlaicīgi. Taču, protams, pārliecinies, ka jūties ērti, kā arī pievērs uzmanību tam, lai zolei būtu pietiekami dziļi un droši protektori, kas pasargā no slīdēšanas.

Tagad tev vairs nav jālauza galva par to, kur lai atrod ko sev piemērotu, jo vīriešu apavi internetā ir pietiekami plašā klāstā! Piemēram, ienākot interneta veikalā 220.lv, tu vairs negribēsi meklēt neko citu, jo tur atrodams viss, kas tev nepieciešams! Sākot no brīvā laika un sporta apaviem, beidzot ar elegantām kurpēm un stilīgiem zīmolu zābakiem.

6. Neaizmirsti par saulesbrillēm

Nez kādēļ sabiedrībā ir izplatījies uzskats, ka saulesbrilles paredzētas tikai vasarai. Ja tā padomā, arī ziemā mēs mēdzam piedzīvot saulainas dienas, kad spožā saule, atspīdot pret balto sniegu, teju vai apžilbina acis! Un šādos gadījumos ir īstais laiks uzlikt savas stilīgās saulesbrilles ar UV aizsardzību. Pievērs uzmanību tam, lai briļļu forma piestāvētu tavai sejai. Izvēloties īstās saulesbrilles, tu izskatīsies neatvairāmi!

Ceram, ka tev šie padomi noderēs, lai izveidotu tādu tēlu, kas iedvesmos ne tikai tevi, bet arī citus! Apvieno klasisko, ērto un stilīgo, un tu nekad vairs negribēsi atgriezties pie garlaicīgiem apģērbiem.