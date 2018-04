4 interesantas galda spēles visai ģimenei, ko vērts izmēģināt

Galda spēles un to spēlēšana gan ģimenes, gan draugu lokā ir lieliska nodarbe, kas joprojām ir populāra. Lai gan kopš viedierīču parādīšanās galda spēlēm ir nopietnāka konkurence, joprojām tās tiek novērtētas, kā arī spēļu veidotāji domā par interesantu un plašu galda spēļu klāstu.

Kāpēc galda spēles vajadzīgas katrā mājā



• Vērtīgs kopā pavadītais laiks. Galda spēles ir piemērota nodarbe ģimenes un draugu vakariem, kad būs sarunas, smiekli, jautrība un arī sacensība.



• Attīsta domāšanu un paplašina zināšanas. Galda spēles uzlabo dažādas prasmes, kas saistītas ar domāšanu, analītiku, spriest spēju, atmiņu, loģiku utt. Tas ir noderīgi jebkurā vecumā.



• Bērni caur spēlēm iepazīst pasauli. Galda spēles ir lielisks veids, kā ar pasauli iepazīstināt bērnus jau no pirmsskolas vecuma. Izvēloties atbilstošas sarežģītības galda spēles, var piedāvāt bērnam daudzpusīgas zināšanas un prasmes.



• Laba izklaide un kavēklis jebkurā vietā un laikā. Galda spēlēm nevajag īpašus apstākļus vai aprīkojumu, tāpēc tās labi izmantojamas jebkurā situācijā. Pazuda elektrība? Jāgarlaikojas pie radiem? Ārā slikts laiks? Gala spēles glābs situāciju.

Ja jūs esat galda spēļu cienītāji un vēlētos izmēģināt ko jaunu, tad te būs 4 spēles, ko iesaka “XS Rotaļlietas” — viens no lielākajiem bērnu preču tirgotājiem. Preču klāstā arī 200 dažādas galda spēles.

1. “Eiropa”

Šī ir spēle, kas ļauj pārbaudīt un nostiprināt savas zināšanas par Eiropu. Spēle reizē ir gan izklaidējoša, gan izglītojoša, tāpēc būs lieliski piemērota spēlēšanai kopā ar skolas vecuma bērniem, kuriem ir nepieciešams apgūt dažādus faktus, iemācīties valstu karogus, uzzināt kaut ko jaunu par Eiropas pilsētam, ievērojamākajām vietām un objektiem.

2. “Es zinu Junior” (i Know Junior)

Ja meklējat galda spēles bērniem, tad šī būs laba izvēle, jo spēle ir piemērota jau no piecu gadu vecuma. Lielisks un izklaidējošs veids, kā bērniem mācīties dažādus priekšmetus — matemātiku, dabaszinātnes, attīstīt domāšanu un taktiskās iemaņas. Spēli ieteicams spēlēt kopā ar saviem bērniem, lai palīdzētu un atbalstītu viņus. Spēlē ir daudz ko darīt un uzzināt, tāpēc tā būs iecienīts laika kavēklis bērniem un visai ģimenei kopā.

3. “Triomino”

Visi zina, kas ir “Domino”. Spēle “Triomino” ir balstīta tādā pašā principā, bet kauliņi ir trīsstūra formā. Tā piemērota bērniem no sešu gadu vecuma. Ja jums patīk klasiskas galda spēles, bet tomēr vēlaties kaut ko jaunu, tad “Triomino” būs laba izvēle. To var spēlēt divi līdz četri cilvēki, spēle aizņems vidēji pus stundu. Spēlei ir kompakts izmērs, tāpēc to būs ērti paņemt līdzi ceļojumā.



4. “ABRA”

Spēles temats ir latviešu tautas mīklas. Spēlē ietilpst 900 mīklas ar atminējumiem, spēles laukums un citi vajadzīgie elementi. Spēle būs gan izklaidējoša, gan izzinoša, gan jautra. Tā piemērota no diviem līdz astoņiem spēlētājiem. Ar spēli varēs iepazīties bērni jau no piecu gadu vecuma, tāpēc tā būs laba izvēle jaunai ģimenes spēlei, kas ļaus iepazīt latviešu tautas mīklu pasauli un trenēt savu atjautību.