No gada nogales ceļošanai vairs nav derīgas Latvijas pilsoņu pases, kas izdotas laikposmā no 2002. gada 1. jūlija līdz 2007. gada 19. novembrim, un Latvijas nepilsoņu pases, kas izdotas laikposmā no 1997. gada 10. aprīļa līdz 2007. gada......

(Rakstā ir 1758 simboli...)