Zvaigžņu festivālā atgriežas džezs un Kekko Fornarelli

11. martā Liepājas Starptautiskajā zvaigžņu festivālā būs svētki džeza cienītājiem, jo uz koncertzāles ''Lielais dzintars'' Lielās skatuves būs iespēja baudīt itāliešu kolektīva Kekko Fornarelli džeza trio oriģinālprogrammu, informē rīkotāji.

Pianists un komponists Kekko Fornarelli ir viens no spilgtākajiem mūsdienu itāliešu džeza pārstāvjiem, kurš ar lieliem panākumiem nes Itālijas vārdu arī starptautiskā mērogā. Džezā viņš iemīlējās 18 gadu vecumā, kad izlēma pamest klasiskās mūzikas studijas un pievērsās ceļošanai, jaunu kontaktu dibināšanai, svaigu iespaidu gūšanai, bet galvenokārt džeza spēles prasmju pilnveidošanai. Trīs Lionā pavadītie gadi viņam deva iespēju pārņemt vērtīgāko no franču džeza mūziķiem. 2009. gadā, kad Fornarelli jau bija guvis plašu atzinību pēc savu divu pirmo albumu izdošanas, mūziķis nolēma ieturēt radošo pauzi, kas ilga trīs gadus, šajā laikā iedziļinoties savā redzējumā par mūziku. Tas vainagojās ar ideju, ka džezam ir jāmainās, tam jāatbrīvojas no reizēm novecojušām tradīcijām un kārdinājumiem atražot sevi. Tā rezultātā 2011. gadā Kekko Fornarelli laida klajā savu trešo albumu ''Room of Mirrors, parādot klausītājiem to, kā viņaprāt būtu jāskan laikmetīgai džeza mūzikai. Pēc šiem trīs klusēšanas gadiem par Kekko Fornarelli atkal sāka runāt, pateicoties arī viņa tobrīd svaigā projekta Kekko Fornarelli trio veiksmīgajai Eiropas koncerttūrei.

Trio sastāvu veido Kekko Fronarelli pie taustiņinstrumentiem, Džordžio Vendola pie kontrabasa un Dario Kongedo pie sitaminstrumentiem. Trio ir virtuozu itāliešu džeza mūziķu apvienība, kas realizē Fornarelli ideju – mūzika kā novērojums. Oriģināla, krāšņa harmonija, kas apvieno sevī elektroniskās mūzikas komponentus un akustiskos instrumentus, modernās Ziemeļeiropas idejas un neoklasicisma lirismu, kas ved klausītāju mainīgu sajūtu ceļojumā.

Jāpiemin, ka liepājniekiem šī lieliskā džeza apvienība jau ir zināma, jo tās aizraujošo sniegumu (gan nedaudz citā sastāvā – toreiz trio basa partiju izpildīja Luka Alemanno) 2013. gada aprīlī varēja baudīt Liepājas džeza dienās.

25. Liepājas Starptautiskais zvaigžņu festivāls turpināsies ar vēl 3 ļoti atšķirīgiem koncertiem. 16. martā uz festivāla skatuves kāps Klaipēdas kamerorķestris un baroka vijoles virtuozs, kā arī kontrtenors Dmitrijs Sinkovskis no Krievijas, 24. martā Liepājas Simfoniskais orķestris muzicēs kopā ar trīs starptautiskām mūzikas zvaigznēm – ukraiņu altistu un diriģentu Maksimu Risanovu, krievu vijolnieku Sergeju Dogadinu un lietuviešu čellistu, kā arī diriģentu Dāvidu Geringu, savukārt 31. martā festivālu noslēgs Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra un krievu pianista Dmitrija Masļejeva koncerts.

Biļetes uz LSO rīkotā 25. Liepājas Starptautiskā zvaigžņu festivāla koncertiem pieejamas visās ''Biļešu paradīzes'' tirdzniecības vietās un www.bilesuparadize.lv.