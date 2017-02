"Red Sun Buffet" uzstāsies Oleksija Demčenko džeza duets

Sestdien, 4.februārī, Liepājas kafejnīcā "Red Sun Buffet" uzstāsies ukraiņu trompetista Oleksija Demčenko džeza duets.

O. Demčenko spēlē trompeti arī Liepājas simfoniskajā orķestrī, informē kafejnīcas saimnieks Mareks Alberts.

"Red Sun Buffet" dzīvās mūzikas vakarā O. Demčenko džeza duets piedāvās lielisku džezu, sākot no visiem pazīstamas šī žanra klasikas līdz pat funk mūzikai.

Mūziķis ir ne tikai virtuozs sava instrumenta pārvaldītājs, bet arī atzīts komponists, tostarp O. Demčenko sarakstījis mūziku gan Liepājas teātra izrādei "Pieci vakari", gan Liepājas teātra muzikālajai izrādei bērniem "Pelnrušķīte", gan citām.

Džeza vakars kafejnīcā-bārā "Red Sun Buffet", Pasta ielā 2, sāksies pulksten 21.

"Red Sun Buffet" ir atvērts katru dienu no pulksten 11, piedāvājot dzērienus, uzkodas un pusdienas, un no pulksten 12 līdz 15 tiek piedāvāta arī īpašs biznesa pusdienu komplekts. Katru sestdienu no pulksten 12 līdz 15 notiek sestdienas brančs, bet svētdienās no 11 līdz 14 pankūku brančs.

Galdiņu rezervēšana pa tālruni 25858580