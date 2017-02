"Red Sun Buffet" uzstāsies Katrīna Kabiņecka un Jazz band

Sestdien, 18.februārī, Liepājas kafejnīcā "Red Sun Buffet" notiks dzīvās mūzikas vakars ar Katrīnu Kabiņecku & Jazz band

Muzikālā projektā apvienojušies Emīla Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas audzēkņi - dziedātāja Katrīna Kabiņecka , kontrabasists Mārtiņš Zālīte , pianists Pēteris Korsaks un bundzinieks Viktors Janeks, informē kafejnīcas saimnieks Mareks Alberts.

Dzīvās mūzikas vakars kafejnīcā "Red Sun Buffet", Pasta ielā 2, sāksies pulksten 21.

"Red Sun Buffet" ir atvērts katru dienu no pulksten 11, piedāvājot dzērienus, uzkodas un pusdienas, un no pulksten 12 līdz 15 tiek piedāvāta arī īpašs biznesa pusdienu komplekts. Katru sestdienu no pulksten 11 līdz 15 notiek sestdienas brančs, bet svētdienās no 11 līdz 14 pankūku brančs.

Galdiņu rezervēšana pa tālruni 25858580.