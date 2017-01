"Muzikālās bankas 2016" finālā iekļūst arī Ivo Fomins, Andris Ērglis, "Musiqq" un "Līvi un Buks"

Jaunā gada sākumā Latvijas Radio 2 organizētā pop un rokdziesmu aptauja „Muzikālā banka 2016” turpina noskaidrot aizgājušā gada vērtīgāko dziesmu latviešu valodā. Tagad ir zināmas tās 15 fināla dziesmas, kas izturējušas balsojuma pirmo kārtu un 21. janvārī izskanēs apbalvošanas ceremonijā Ventspilī, informē Latvijas Radio preses sekretāre Ilze Zvaigzne.

To, kādā secībā fināldziesmas sarindosies un kura no tām kļūs par 2016. gada visvērtīgāko dziesmu, noteiks 2.kārtas balsojums, kas turpināsies līdz 15. janvārim. Finālā iekļuvušas šādas dziesmas (alfabēta secībā): Buorstous – Guntra Kuzmina, Čaļi – Musiqq, Daļa no sirds – Mārtiņš Ruskis, Debesis iekrita Tevī – Prāta Vētra, Musiqq, Es Tev – Otra Puse & Antra Stafecka, Kāds trakais mani uzgleznos – Samanta Tīna, Ko tu dari? – Justs, Lavīnas – The Sound Poets, Laika Upe – Markus Riva, Laiks – Andris Ērglis un Antra Stafecka, Miglas rīts – Intars Busulis, Nāc – Ivo Fomins, Pēdas uz palodzes – Līvi un Buks, Tepat – Dons un Vienaldzības – Agnese Rakovska.

Balsot iespējams līdz 15. janvārim aptaujas mājas lapā www.muzikalabanka.lv, portālā nra.lv un ikgadējais balsojums par „draudzīgāko” dziesmu notiks portālā www.draugiem.lv.

Lai balsojuma rezultātos saglabātu intrigu līdz pēdējam brīdim, šogad pirmo reizi tiek izsludināts tiešraides telefonbalsojums koncerta laikā. Jau ziņots, ka finālšovs Ventspilī notiks vienlaicīgi tiešraidē LTV1 un LR2 no pl.19:00. Pēc visu fināldziesmu izskanēšanas tiks izsludināts stundas telefonbalsojums, kuram piederēs 50% tiesību izmainīt gada vērtīgāko dziesmu secību.

Aptaujas noslēguma ceremonijas Ventspilī vizuālās idejas koncepta pamatā ir kontrasti, kas atainosies gan scenogrāfijā un tērpos, gan caurvijoties pasākuma norisē. Pirmā daļa tiks veidota melnbaltajā stilistikā, otrā daļa – krāsu pasaule, Lai to paspilgtinātu, vairākiem numuriem tiks piesaistīti ritma grupa „Pulsa efekts” un laikmetīgās dejas dejotāji. Improvizētajā radio studijā darbosies Baiba Palkavniece, savukārt, uz skatuves pasākumu vadīs atraktīvais mūziķis, aktieris Kristaps Rasims.

Koncerta otrajā daļā ar īpaši ceremonijai gatavotiem priekšnesumiem, muzikālā producenta Kristapa Krievkalna instrumentālās grupas vadībā uzstāsies „Muzikālās Bankas” eksperti – Boriss Rezņiks, Viktors Lapčenoks, Mārtiņš Brauns, Uldis Marhilevičs, Jānis Lūsēns, Jānis Apeinis, Mārcis Auziņš, Dināra Rudāne, Tālis Gžibovskis, Ozols, Normunds Rutulis, Toms Grēviņš.

Biļetes uz apbalvošanas ceremoniju un tās ģenerālmēģinājumu vairs nav pieejamas.

Latvijas Radio 2” dziesmu aptaujas „Muzikālā banka” apbalvošanas ceremonija top sadarbībā ar Ventspils pilsētu.