Mario Batkoviča koncertu Durbē ievadīs Judins un Rancāne

Pasākumu sērijas “Zemlika nāk…” laikā 24. februārī Durbes kultūras namā gaidāmo akordeonista Mario Batkoviča (Mario Batkovic) koncertu ievadīs duets “Stanislav Yudin & Asnate Rancane”.

Staņislavs Judins jeb Stasis plašāk zināms kā džeza un improvizētās mūzikas kontrabasists, kurš bieži piedalās dažādos eksperimentālās mūzikas projektos. Asnate, savukārt, ir etniskās mūzikas pētniece, multi-instrumentāliste un fetivālā “Zemlika” 2016. gadā jau iepazītās tautas mūzikas grupas “Tautumeitas” vadītāja. Neskatoties uz katra šķietami atšķirīgajām muzikālajām pieredzēm un radošajām ikdienas gaitām, Staņislavs atzīst, ka iedvesmu arvien biežāk sācis meklēt etniskajā, tautas mūzikā, bet Asnate – improvizācijā. Ņemot vērā katra bagāžu un personīgo interesi turpmākajos muzikālajos meklējumos, kopprojekta aizsākums pērn nu šķiet likumsakarīgs, informē festivāla "Zemlika" organizatori.

Savienojot Staņislava improvizācijas un kompozīcijas ar Asnates zināšanām par etnisko mūziku un folkloru, duets rada oriģinālmūziku ar tautas tekstiem un repertuāru papildina ar tautas melodiju apdarēm. Kopīgu eksperimentu laikā, izmantojot neparastu tehniku un improvizējot, abi mūziķi ir atraduši savu īpašo skanējumu un stilu, un rezultātā ir tapis albums ar nosaukumu “Op. 2”. Vinila plašu izdevniecības “Jersika Records” paspārnē klajā nākušajā ierakstā iekļautās dziesmas no milzu folkloras mantojuma tikušas atlasītas saskaņā ar mūziķu gaumi un uzskatāmas par viņu miļākajām tautasdziesmām. Lai arī tajā iekļautas gan latviešu tautasdziesmas, izpildītas dažādos dialektos, gan pa bulgāru, ukraiņu, lietuviešu un krievu tautasdziesmai, mūziķi vairās albumu dēvēt par folkloras ierakstu. Proti, dziesmu neparasto aranžējumu un izpildījuma dēļ tās drīzāk piederīgas minimālisma mūzikas pasaulei.

Ilmārs Šlāpins savā komentārā par “Op. 2” rakstījis, ka gribētu to klausīties no “liela attāluma”, “kā atnācējam no svešas planētas”. Viņu, šķiet, precīzi trāpījuši pašu mūziķu nodomi, jo savā recenzijā atzīst:

“[..] Šajā mūzikā iekodēts tik daudz tuva un arī bezapziņā saprotama – folkloras, džeza, klasikas, mūsdienīgas eksperimentālās elektronikas motīvu –, tāds albums, par kuru domājot pazūd vēlēšanās klasificēt un analizēt.”

Jau ziņots, ka 24. Februārī Durbē ar pirmo un vienīgo koncertu Baltijas valstīs viesosies bosniešu izcelsmes akordeona virtuozs un komponists Mario Batkovičs no Šveices.

Biļetes uz Mario Batkoviča un dueta “Stanislav Yudin & Asnate Rancane” koncertu 24. februārī Durbes kultūras namā nopērkamas elektronisko biļešu tirdzniecības vietnē internetā Bezrindas.lv. To cena šobrīd – 10.00 EUR, taču, tuvojoties koncertam, tās kļūs dārgākas. Pārdošanā ierobežots skaits nenumurētu sēdvietu.