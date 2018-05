Liepājas velo izaicinājumu veidotāji aicina uz Velobumu

Ceturtdien, 31. maijā, no pulksten 18:30 sāksies dalībnieku pulcēšanās pie Liepājas Olimpiskā centra bezmaksas pasākumam “Velobums”, kurā, apvienojoties vairākām riteņbraukšanas un sporta organizācijām, tiks dots starts vairākiem Liepājas velo vasaras sezonas izaicinājumiem.

Pasākuma dalībnieki no pulksten 18:30 pulcēsies Liepājas Olimpiskā centra stāvlaukumā, lai pulksten 19 tālāk dotos kopīgā braucienā uz Karostas cietumu. Brauciens tiek organizēts pamatā pa velobraucēju celiņiem Ceļu policijas motociklu pavadībā pa maršrutu Liepājas Olimpiskais centrs – Brīvības iela – Cukura iela – Ģenerāļa Baloža iela – Lazaretes iela – Kristiāna Dāla iela – Invalīdu 4 (Karostas cietums). Organizatori aicina dalībniekus “gan mazus, gan lielus” censties iekļauties kopīgā velobraucēju plūsmā, informē Liepājas veloaktīvistu un ziemas peldēšanas kluba “VeloRonis” valdes priekšsēdētāja Inga Krivcova.

Galapunktā, Karostas cietuma pagalmā ikviens varēs novietot savu velosipēdu un pie tējas vai ūdens tikties ar līdzīgi “velo” domājošajiem, kā arī uzzināt Liepājas velobraucēju aktualitātes un iedvesmas stāstus.

Liepājas veloaktīvistu un ziemas peldētāju klubs “VeloRonis” vadītāja Inga Krivcova pastāstīs par ideju Velobumam.

Biedrības “Velo-Redele” vadītājs Mārtiņš Zālītis pastāstīs par Endomondo izaicinājumu Liepājas velo vasara 2018, pasākums, kas norisinās jau 5. vasaru.

Riteņbraukšanas kluba “Liepāja” vadītājs Juris Vilmanis iepazīstinās ar iespējām pievērsties sportiskākai velobraukšanai šovasar Liepājā ik nedēļu, lai sagatavotos velo sacensībām “Liepājas velo diena 2018” 18. augustā.

Karostas cietums pastāstīs par iespējām ekskursijām ar velo pa Karostu.

Biedrības “Radi vidi pats” pārstāvji iepazīstinās ar savu darbību un piektdienu nakts velobraucieniem.

Dalībniekiem tiks pieteiktas arī piedzīvojumu sacensības xRace Liepājas posms – pasākums, kurš Liepājā nav noticis pēdējos 8 gadus un “ies gaisā” ar velo, skriešanas un laivošanas elementiem jau šo sestdien, 2.jūnijā.

Kā īpašie viesi “Velobumā” piedalīsies biedrības “Rave team” pārstāvji no Liepājas BMX frīstaila komandas, kuri nesen atgriezušies no Francijas, kur tika aizvadīts viens no pasaules kausa posmiem. ''Rave team'' jau rudenī pārstāvēs Latviju Jaunatnes Olimpiskajās spēlēs Argentīnā Buenosairesas pilsētā. Šis ir pirmais gads, kad spēļu programmā iekļauta šī sporta disciplīna, un kvalifikācijā uz vienu ceļazīmi piedalās divi liepājnieki - Patriks Vīksna un Valters Klēpis, kuri ar BMX frīstailu nodarbojas jau vairākus gadus un nu jau uzskata to par savu dzīvesveidu. BMX velobraucēji klātesošajiem pastāstīs par gatavošanās posmu, kā arī iepriecinās klātesošos ar kādu BMX triku.

Vakara gaitā ikviens varēs iesaistīties Karostas cietuma atrakcijās, kā arī bufetē iegādāties kafiju, zupu, ķilavmaizes un citu ēdienu, un pašapkalpoties pie Venden tējas aparātiem. Organizatori sarūpējuši interesantas izklaides arī jaunākajiem pasākuma dalībniekiem.

“Velobumā” skanēs mūzika un to vadīs viens no Liepājas zināmākajiem šovmeņiem Raivis Šulcs, pasākuma noslēgumā reģistrētie dalībnieki varēs piedalīties LOC Baseins&SPA ieejas karšu izlozē.

Biedrības “VeloRonis”, “Velo-redele”, riteņbraukšanas klubs “Liepāja” un Liepājas pilsēta aicina riteņbraucējus pievienoties startam “Liepājas velo vasarā”, xRace Liepājas posmā, “Liepājas velo dienā” un citiem velo izaicinājumiem pasākumā “Velobums”.

Pasākuma “Velobums” programma:

18.30 – 19.00 – dalībnieku pulcēšanās Liepājas Olimpiskā centra stāvlaukumā;

19.00 – Brauciens maršrutā LOC - Brīvības – Cukura – Ģenerāļa Baloža – Lazaretes – Kristiāna Dāla – Invalīdu 4 (Karostas cietums);

19.40 – Ierašanās galamērķī;

20.00 – Sākas bērnu atrakcijas un uzrunas:

20:00 Liepājas veloaktīvistu un ziemas peldētāju klubs “VeloRonis” vadītāja Inga Krivcova;

20:05 Biedrības “Velo-Redele” vadītājs Mārtiņš Zālītis pastāstīs par Endomondo izaicinājumu “Liepājas velo vasara 2018”;

20:10 Riteņbraukšanas kluba “Liepāja” vadītājs Juris Vilmanis par “Liepājas velo dienu 2018” un koptreniņiem;

20:15 Karostas cietums pastāstīs par iespējām ekskursijām ar velo pa Karostu;

20:20 Radi vidi pats iepazīstinās ar savu darbību un piektdienu nakts velobraucieniem;

20:25 XRace – pasākums, kurš Liepājā nav noticis pēdējos 8 gadus un “ies gaisā” jau šo sestdien, 2.jūnijā;

20:30 Rave team – pasākuma īpašie viesi;

20:35 – Izloze un pasākuma noslēgums.