Liepājas teātrī notiks ekskluzīvs filmas seanss

18. martā pulksten 21 Liepājas teātrī notiks ekskluzīvs Matīsa Kažas dokumentālās filmas ''Vienu biļeti, lūdzu!'' seanss. Uz vienīgo seansu Liepājā ieradīsies arī filmas režisors un uzņemšanas komanda. Pēc seansa skatītājiem būs iespēja uzdot savus jautājumus un aprunāties ar radošo komandu, vēsta Liepājas teātris.

''Vienu biļeti, lūdzu!'' (One Ticket Please) ir dokumentāls stāsts par Nikiju Kokrenu – Ņujorkas aktīvāko teātra apmeklētāju. Šī indiešu izcelsmes kundze, kurai ir jau 78 gadu, katru dienu pēdējos 25 gadus noskatās vismaz vienu teātra izrādi. Tomēr ne visi ir sajūsmā par viņas kaislību – Brodvejas teātru darbiniekiem viņa ir īsts bieds. Pazīstama kā nekārtību cēlāja un blēde, Nikija visiem līdzekļiem cenšas iegūt pēc iespējas vairāk brīvbiļešu, bet, iekļuvusi teātrī, mēģina ieņemt vislabākās vietas un dažkārt teātros ietur pat maltītes. Viņa sevi uzskata par īstenu teātra mākslas mīļotāju, kuras ikdienā materiālām lietām nav nozīmes. Taču kur beidzas aizrautīga kaislība un kur sākas atkarība?



Biļetes uz filmas seansu būs pieejamas tirdzniecībā no piektdienas, 24. februāra. Tās būs iespējams iegādāties visās Biļešu Paradīzes kasēs, kā arī elektroniski: www.bilesuparadize.lv. Biļešu cena 3 eiro, skolēniem, studentiem un pensionāriem 2 eiro.



Filma ''Vienu biļeti, lūdzu!'' pasaules pirmizrādi piedzīvoja prestižajā Gēteborgas Starptautiskajā kino festivālā 30. janvārī. Filmas radošā komanda ir režisors un producents Matīss Kaža, operatori Aleksandrs Grebņevs un Noass Vaisfogels (ASV), komponists Mārtiņš Brauns, montāžas režisore Gunta Ikere, skaņu režisors Aleksandrs Vaicahovskis, mākslinieki Toms Kalninskis, Marija Luīze Meļķe un Luīze Lote Nežberte, producenti Una Celma, Rīds Hannafords (ASV) un Deivids Šerkers (ASV).