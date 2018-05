Liepājā viesosies Juris Kaukulis un "Jauno Jāņu orķestris"

Juris Kaukulis un jaunā folka apvienība JJO / Jauno Jāņu Orķestris aicina uz jaunā albuma "Ieviņa" atklāšanas koncertu Liepājā, klubā “Fontaine Palace”, 18. maijā.

Apvienība “Jauno Jāņu Orķestris” ir dzimusi kā grupas “Dzelzs vilks” folkmūzikas atvasinājums, turpina darboties neatkarīgi Jura Kaukuļa vadībā, nosaukumā lietojot saīsinājumu “JJO”.

“Tā ir enerģija no intīmiem čukstiem līdz mežonīgām dejām. Turpinām sakausēt simtgadīgas tautasdziesmas ar cilvēcisku attiecību stāstiem no jauna radītā mūzikā,” par jauno JJO albumu “Ieviņa” saka Juris Kaukulis.



Koncertā uzstāsies JJO mūziķi: Juris Kaukulis (balss, ģitāra), pazīstamais bundzinieks Artis Orubs (sitaminstrumenti), Kaspars Tobis (sintezatori), Ieva Strode (balss, vijole) un Valērijs Cīrulis (balss, mandolīna), kā arī grupas jaunākais dalībnieks - Andris Veinbergs (kontrabass).

Albuma atklāšanas koncertā skanēs dziesmas no JJO jaunā albuma “Ieviņa”, bet klausītājus priecēs arī jau daudziem labi zināmās dziesmas no “Dzelzs vilka” tautasdziesmu repertuāra, kā arī mūzika no JJO pirmā albuma “Kālabad”.

Grupa izsaka īpašu pateicību Siguldas novada pašvaldībai par sadarbību albuma izdošanā.