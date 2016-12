Liepājā Jauno gadu sagaidīs ar grupu ''Musiqq''

Sestdien, 31. decembrī no pulksten 23 līdz 1. janvāra pulksten 1 Rožu laukumā notiks Jaunā gada sagaidīšana ar grupu ''Musiqq'' un pavadošo sastāvu no ''MC orķestra'' un krāšņu svētku uguņošanu pusnaktī, informē pasākuma rīkotāji.



Grupa ''Musiqq'' darbojas kopš 2009. gada, un tās pamatsastāvā ir divi liepājnieki – Marats Ogļezņevs un Emīls Balceris. ''Ļoti priecājamies, ka 2017. gadu varēsim sagaidīt savās mājās – Liepājā. Jaunā gada sagaidīšanas koncertā varēs dzirdēt gan labi zināmos hītus, gan arī dziesmas no jaunākā albuma ''Silta Sirds''. Laba atmosfēra, trakas atmiņas un silta sirds garantēta. Tiekamies 31. decembrī Liepājā!'', tā grupas ''Musiqq'' mūziķi.

Savukārt pavadījumu grupai ''Musiqq'' nodrošinās mūziķi no ''MC orķestra'' – Roberts Rasa (basģitāra), Julians (taustiņi), Uldis Beitiņš (ģitāra) un Anrijs Grinbergs (bungas).

Svētku koncertu papildinās arī pārsteigumu programma – skatuves pirotehnika un ''DarKy's Dance School'' dejotāju priekšnesumi. Tostarp pusnaktī liepājniekus uz viesus priecēs uzņēmuma ''Svētku aģentūra'' sagatavota uguņošana, kas būs krāšņs un priekpilns starts jaunajam 2017. gadam. Pasākumu vadīs – Marģers Eglinskis.

Rūpējoties par pasākuma drošu norisi, tiks noteikti vairāki satiksmes un gājēju kustības ierobežojumi. No 30. decembra pulksten 8 līdz 1. janvāra pulksten 6 tiks slēgta autostāvvieta Zivju ielā posmā no viesnīcas Līva līdz Stendera ielai, kā arī Rožu laukuma autostāvlaukums. Savukārt no 30. decembra pulksten 17 stāvēt un apstāties aizliegts Liepājas Universitātes stāvlaukumā starp Fr. Brīvzemnieka ielu un Lielo ielu, kā arī A.Pumpura ielā gar tipogrāfiju.

Pirotehnikas montāžas un demontāžas laikā – 31. decembrī no pulksten 9 rītā līdz 1. janvāra pulksten 6 – tiks slēgta gājēju kustība skvērā pie Liepājas Universitātes. Pirms un pēc svētku uguņošanas, 31. decembrī no 23.30 līdz 00.20 tiks ierobežota satiksmes kustība Lielajā ielā posmā no Baznīcas ielas līdz Kungu ielai.

Liepājas Kultūras pārvalde atgādina, ka pasākuma norises vietā aizliegts ienest sprādzienbīstamus priekšmetus un pirotehniku, asus priekšmetus, šaujamieročus un citas bīstamas lietas. Bērniem līdz 16 gadu vecumam ieeja pasākumā tikai vecāku pavadībā. Pasākuma teritorijā sabiedrisko kārtību uzraudzīs Liepājas Pašvaldības policija. Organizatori aicina pasākuma apmeklētājus ievērot sabiedrisko kārtību un drošību.

31. decembrī liepājnieki un pilsētas viesi sabiedrisko transportu varēs izmantot bez maksas. Lai pēc salūta Rožu laukumā ikviens varētu ērti nokļūt mājās, tiks organizēti arī papildu tramvaja un autobusa reisi, kas arī būs bez maksas.