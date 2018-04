Liepājā būs skatāma filma "Brīnišķīgie lūzeri. Cita pasaule"

Pirmdien, 30. aprīlī, pulksten 16 Liepājas Latviešu biedrības nama Kamerzālē pirmizrādi Liepājā piedzīvos viena no skatītākajām dokumentālajām filmām Lietuvā, lietuviešu režisora Arūna Mateļa (Arūnas Matelis) dokumentālā filma “Brīnišķīgie lūzeri. Cita pasaule”, kura plūkusi laurus vairākos A klases kinofestivālos pasaulē. Filma tapusi sadarbībā ar Latvijas studiju “VFS Films”.

Kopš filmas pirmizrādes Varšavas starptautiskajā kino festivālā 2017. gada oktobrī “Brīnišķīgie lūzeri. Cita pasaule” kā labākā pilnmetrāžas dokumentālā filma ir saņēmusi galvenās balvas prestižos starptautiskos kinofestivālos gan Varšavā, gan Minskā un Triestē, turklāt Minskā izpelnījusies arī skatītāju balvu.

Filmas Lietuvas pirmizrāde notika šā gada februāra beigās, līdz šim to ir noskatījušies jau gandrīz 15 tūkstoši mūsu kaimiņzemes skatītāju. Vairākas kompānijas filmu izmanto komandas saliedēšanas pasākumos, viena no tām ir Lietuvas spēcīgākais basketbola klubs Kauņas “Žalgiris”.

Filma „Brīnišķīgie lūzeri. Cita pasaule” atklāj neredzamo pusi riteņbraukšanas sacensībās „Giro d’Italia” – vienā no trim pasaulē lielākajām un grūtākajām velosportistu cīņas arēnām.

Neskatoties uz velosporta popularitāti, tikai nedaudzi zina par sacensību sarežģīto, hierarhisko struktūru, kas paģēr beznosacījuma pakļaušanos un pašuzupurēšanos. Filmas centrā ir tā sauktie gregari - profesionālās riteņbraukšanas mūki, kuri vienmēr brauc aizmugurē, piegādā biedriem ūdeni un sviestmaizes, un jau startējot ir nolemti zaudēt.

“Tā ir filma, kas ievelk jūs savā pasaulē no pirmajām sekundēm. Ar katru nākamo kadru riteņbraucēju sāpes arvien vairāk izjūtat kā savējās, viņu brūces pamazām kļūst par jūsu brūcēm, un tikai tad, kad viss ir beidzies, jūs spējat atgriezties realitātē. Šis stāsts suģestē pat tos skatītājus, kuri neinteresējas par riteņbraukšanas sportu vai paši nebrauc ar velosipēdu, jo tas ir stāsts par kaislību un uzupurēšanos kopīga mērķa, otra cilvēka labā,” par šo filmu saka Varšavas kino festivāla direktors Stefans Laudins.

Šī ir pirmā reize, kad kāds izvēlējies kinovalodu, lai runātu nevis par velosporta čempioniem, kuri parasti izpelnās uzmanību, bet gan par tiem, kuri paliek ēnā. Gregari atvēra sirdi režisoram, ļaujot ieskatīties viņu ikdienas rutīnā – nogurdinošajos treniņos un spraigajās sacensībās, kur netiek dota pat visniecīgākā cerība uzvarēt, bet ir vienīgi pienākums tikt galā ar pārcilvēciskām grūtībām, lai palīdzētu triumfēt komandas līderim.

„Brīnišķīgie lūzeri. Cita pasaule” bija sarežģīts un riskants dokumentālā kino projekts, jo šī ir pirmā reize pēdējo 40 gadu laikā, kad kādam kino režisoram ar savu filmēšanas grupu tikusi dota atļauja filmēt „Giro d’Italia” sacensību iekšienē. Arī tāpēc pastiprinātu interesi par filmu izrādījuši Itālijas mediji.

Arūns Matelis ir pasaulē pazīstams dokumentālā kino režisors, kurš 2007. gadā saņēma ASV Kinorežisoru ģildes balvu par filmu „Pirms atgriešanās uz Zemes” (Before Flying Back to Earth).

Filma „Brīnišķīgie lūzeri. Cita pasaule” ir līdz šim viena no lielākajām Eiropas dokumentālā kino kopprodukcijām, kuras tapšanā līdz ar Lietuvu un Latviju piedalījusies arī Itālija, Šveice, Īrija, Ziemeļīrija, Spānija un Beļģija. Filmas ražošanu ir atbalstījis Eiropas fonds „Creative Europe” un Nacionālais Kino centrs, kā arī visu pārējo dalībvalstu kino fondi.

Latvijas pusi šajā unikālajā projektā pārstāv operatori Valdis Celmiņš un Ivars Zviedris, montāžas režisors Gatis Belogrudovs un producents Uldis Cekulis.



Biļetes uz filmas pirmizrādi iespējams iegādāties Liepājas Latviešu biedrības nama kasē (trīs eiro).