Jaunieši caur krāsām un vārdiem rāda savu Latviju

Sākot no 24. janvāra līdz 5. februārim TN ''Kurzeme'' 3. stāvā ir apskatāma Liepājas Jauniešu mājas organizētā izstāde ''Spēka darbi''.''Spēka darbi'' ir vizuāli un tekstu formā radīti darbi, ko veidojuši Liepājas skolu jaunieši un Liepājas Bērnu un jaunatnes centra mākslas pulciņu dalībnieki.

Izstāde ir par to, kā jaunieši redz savu Latviju un sevi tajā caur krāsām un vārdiem, stāsta izstādes rīkotāji.

''Darbi ir īpaši, jo autori ir dažādu vecumu jaunieši un bērni, kas arī ir izstādes pievienotā vērtība. Katrā vecumā cilvēks saskata kaut ko savādāk, kaut kas cits tam ir īpašs'', stāsta izstādes idejas līdzautors, Liepājas Jauniešu mājas aktīvists Aleksandrs Vabelis.

''Izstādes tapšanas procesā es palīdzēju atlasīt darbus, vadoties pēc sava subjektīvā viedokļa, un izvēli noteica sajūtas,ko katrs darbs manī raisīja. Secināju, ka bērni ir drošāki krāsu izvēlē-ekspresīvāki. Es teiktu, ka katrs varam mācīties uzdrīkstēties darīt un izpausties kā bērni, neskatoties uz to, ko par to teiks citi un neatkarīgi no vecuma,'' iedrošina Aleksandrs.