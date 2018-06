Jau šajā nedēļas nogalē Durbē koncertēs Tims Kohs no ASV

Pasākumu sērija “Zemlika nāk…” Durbē turpinās ar koncertu 16. jūnijā, pulksten 21, kad “Noliktavā” savu pirmo un līdz šim vienīgo uzstāšanos Latvijā sniegs multi-instrumentālists un mākslinieks Tims Kohs (Tim Koh) no Amerikas Savienotajām Valstīm.

Mūziķis un dziesmu autors Tims Kohs, kura vēl viena kaislība ir vizuālā māksla, plašāk pazīstams kā ilggadējs apvienības “Ariel Pink’s Hauted Graffiti” dalībnieks. Šajā apvienībā jau vairāk nekā padsmit gadus Tima “turētais bass” ir bijis par iedvesmu vairākiem citiem mūziķiem. Ne velti jau kopš pagājušā gadsimta deviņdesmitajiem Tima pastāvīgu sadarbības partneru lokā ir arī “Gang Gang Dance”, Konans Mokasīns (Connan Mockasin), “Animal Collective”, “Prince Rama” un daudzi citi, kuru albumu ierakstu sesiju un koncertturneju dalībnieks viņš bijis. Lai cik iespaidīgi šādi ieraksti neizskatītos ikviena mākslinieciskās darbības mapītē, pēc pārcelšanās no Losandželosas un Amsterdamu T. Kohs beidzot nodevies tam, pēc kā pa īstam ilgojies – solo projektam un savu dziesmu radīšanai.

“Protams, muzicēšana kopā ar Arielu (Ariel Pink) bija sapņa piepildījums un izmainīja manu dzīvi. Arī kāds vakars kopā ar Meijo Tomsonu (Mayo Thompson, amerikāņu mūziķis, mākslinieks, kolektīva “Red Crayola” dalībnieks”) Barselonā viņa dzimšanas dienā, klausoties visdažādākajos stāstos, lika man uz mūziku raudzīties citādi. Tāpat Dons Bolzs (Don Bolles, bundzinieks, dažādu Kalifornijas pankgrupu dalībnieks 70. Un 80. gados) – uzskatu viņu par savu dzīves skolotāju,” kādā intervijā par savām muzikālajām ietekmēm stāstījis Tims Kohs. “Arī Lotreamona “Maldorora dziesmas” mainīja manu dzīvi. Tāpat Brehts, Bahs, Bodlērs un Bovijs. Ak vai, visi “B”!”

Tima Koha Koncerts Durbē notiks “Noliktavā” – bijušā veikala nelielajā… Jā, noliktavas telpā, kur jau pagājušogad notika vairāki pasākumi. Tostarp projektu “Arms And Sleepers” un “Sun Glitters” koncerts, kura laikā tapušais foto uzņēmums nu rotā “Arms And Sleepers” jaunākā albuma “Find The Right Place” vāku (skat. interneta resursos!).

Biļetes uz koncertu 16. jūnijā “Noliktavā” Durbē nopērkamas elektronisko biļešu tirdzniecības vietnē internetā Bezrindas.lv. Pirmo 20 biļešu cena īpaša – pieci eiro.