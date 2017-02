FOTO. VIDEO: Liepājas rokgrupa "Collection of Six" triumfē jauno grupu konkursā

Ar Liepājas jaunās rokgrupas ''Collection of Six" uzvaru Liepājas klubā "Fontaine Palace" noslēdzās jauno grupu konkurss "No baroka līdz rokam".

"Collection of Six" ieguva pirmās pakāpes diplomu un tiesības 1. aprīlī Rīgā piedalīties Latvijas finālā. Uz fonteina skatuves grupa izpildīja arī "Metallicas" dziesmu "Whiskey in the Jar".

Žūrija uz finālu izvirzīja arī Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas junioru bigbendu.

Džeza un vokālo ansambļu skatē kopumā piedalījās 11 kolektīvi, arī Nīcas vidusskolas pārstāvji. Savukārt ar enerģisku uzstāšanos priecēja Liepājas grupa "The White Line".

