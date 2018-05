Festivāls "Kilkim Žaibu" ielūdz 19. reizi

Festivāls "Kilkim Žaibu" ielūdz savienot visus Jūsu dīvainākos sapņus un nepiepildītās vēlmes vienā ķēdē un kopā izbaudīt ceļojumu uz pasauli bez laika robežām; ceļojumu uz vietu, kur Jūs varat būt kopā ar sev tuviem cilvēkiem, izveidojot vasaras lieliskāko un neaizmirstamāko nedēļas nogali, informē festivāla organizatori.

"Kilkim Žaibu" notiks no 28. līdz 30. jūnijam Lietuvā, Varņos, Lūksta ezera krastos.

Kaut arī festivālam ir gandrīz 20 gadu, joprojām ir daudz cilvēku, kuri to tikai nesen atklājuši. Katru gadu par to ir arvien vairāk sajūsmas un stāstu. Vēlme atgriezties pie saknēm un pētīt modernās tendences izveidojusi šo pasākumu par vienu no unikālākajiem kultūras fenomeniem Baltijas reģionā. Festivāla spektrs ir ārkārtīgi plašs, sākot no seno Baltu dzīvesveida līdz pat mūsdienu tumšās mākslas formām.

Šogad KILKIM ŽAIBU saglabās pagājušā gada apjomu, kā arī paies vienu soli uz priekšu. Trīs dienas un trīs naktis, divas profesionālas skatuves, ap 30 alternatīvās mūzikas grupas un kolektīvi no dažādām pasaules valstīm.

Viens no galvenajiem viesiem ir leģendārās amerikāņu death metal grupas «MORBID ANGEL» bijušais vokālists David Vincent ar savu jauno grupu «I AM MORBID», programmā tikai labākās kompozīcijas no pirmajiem četriem «Morbid Angel» albumiem – «Altars of Madness» (1989), «Blessed Are the Sick» (1991), «Covenant» (1993) and «Domination» (1995)!

Lieliskus koncertus var sagaidīt no enerģiskajiem somu troļļiem «FINNTROLL», un zviedru death'n'roll klasiskās grupas «ENTOMBED A.D.»!

Festivālā ar unikālu priekšnesumu arī pirmo reizi viesosies Norvēģijas slavenākais darkwave pārstāvis «MORTIIS», amerikāņu / dāņu folk black metal uzlecošā zvaigzne «MYRKUR» un zviedru viking metālisti «THYRFING», kā arī daudz citi interesanti un ekskluzīvi mākslinieki!

Finntroll (Somija) - humppa folk metal

Entombed A.D. (Zviedrija) - death metal

I Am Morbid (ASV) - death metal (ex Morbid Angel)

Myrkur (Dānija) - folk black metal

Thyrfing (Zviedrija) - viking metal

Mortiis (Norvēģija) – ambient darkwave

Nokturnal Mortum (Ukraina) - folk symphonic black metal

Infernal War (Polija) - death black metal

Saor (Skotija) - atmospheric folk black

Apocalypse Orchestra (Zviedrija) - folk doom metal

Joryj Kloc (Ukraina) - ethno folk world rock

Žalvarinis (Lietuva) - folk rock

Nahash (Lietuva) - occult black metal

Ignea (Ukraina) - progressive symphonic metal

Kzohh (Ukraina) - ritual black metal

Mentor (Polija) - thrash hardcore

Havukruunu (Somija) - pagan black metal

White Ward (Ukraina) - post black metal

The Aeon (Somija) - psychedelic folk

Juodvarnis (Lietuva) - pagan metal

Green Novice (Latvija) - folk metal

Phrenetix (Lietuva) - thrash metal

Sen Svaja (Lietuva) - post folklore

Walhalla (Polija) - vēstures klubs

Jotvos Sūnūs (Lietuva) - seno baltu karavīru vēstures klubs

Pilsots (Lietuva) - vēstures klubs

Tas nav viss, būs vairāk grupas!

Festivāla draugiem ir iespēja iegādāties lētākās biļetes Ticketshop.lv vietnē - https://www.ticketshop.lv/site/events/view/2437