Durbē sestdien būs pasākumu sērijas "Zemlika nāk..." dubultkoncerts

Pasākumu sērijas “Zemlika nāk…” laikā 26. augustā “Noliktavā” Durbē notiks projektu “Arms And Sleepers” no ASV un “Sun Glitters” no Luksemburgas dubultkoncerts.

Dažādās inkarnācijās Latvijā jau vairākkārt koncertējušais Mirzas Ramiča (Mirza Ramic) un Maksa Lūisa (Max Lewis) veidotais projekts “Arms And Sleepers” no Bostonas atgriežas ar vienīgo koncertu Durbē kopā ar 2012. Gada festivāla “Zemlika” viesi Viktoru Fereiru (Victor Ferreira) jeb “Sun Glitters”, informē "Zemlikas" organizatori.

Vairāk nekā desmit pastāvēšanas gadu laikā dienasgaismu ieraudzījuši ap divdesmit dažādi “Arms And Sleepers” izdevumi. Veidojušās dažādas ievērību cienīgas un veiksmīgas mākslinieciskas sadarbības – ar Tomu Broso (Tom Brosseau), Filipu Džeimisonu (Philip Jamieson) no grupas ‘Caspian’, Benu Šepardu (Ben Shepard) no ansambļa ‘Uzi & Ari’ un citiem. Dueta koncertējošais dalībnieks Mirza sniedzis neskaitāmus koncertus Ziemeļ- un Dienvidamerikā, Āzijā un, protams, Eiropā, izpelnoties daudzu jo daudzu klausītāju un profesionāļu atzinību.

Šī gada pavasarī dienasgaismu ieraudzīja “Arms And Sleepers” jaunākais pilnmetrāžas albums “Life Is Everywhere”. Kā stāsta pats Mirza, to radīt iedvesmojuši patiesi notikumi Čikāgas dienvidu rajonos un turienes dzīvelīgā jaunatne. Ar šo albumu mūziķi vēlējušies runāt par nepieciešamību pēc laipnības, līdzcietības mūsdienu vientuļajā un nedrošajā digitālajā laikmetā. Albuma tapšanā aktīvi līdzdarbojies arī Viktors jeb “Sun Glitters” un tajā dzirdami vairāki viesmūziķi – MC Serengeti, Airøspace un citi.

“”Arms And Sleepers” ar elektroniku un bītiem eksperimentē vairāk nekā “Morcheeba” vai “Portishead” jebkad. Mūziķi atsakās piederēt kādai no scēnām vai žanriem un tāpēc viņu radītās klusinātās, maģiskās skaņas joprojām ir unikālas.” Tā pēc albuma “Life Is Everywhere” noklausīšanās rakstījis medijs “NPR”.

“Sun Glitters” plašākai publikai zināms kļuva 2011. gadā, izdodot savu albumu “Everything Could Be Fine”. Sekojot mūziķiem “Balam Acab”, “Holy Other” vai, piemēram, “How To Dress Well”, Fereira pierāda, ka skrapstoša, klikšķoša un pulsējoša rhythm & blues skanējumam ar rotaļīgu un mīklaini augstu piepaceltu vokālu nav konkrētas vietas vai robežu. Kāds to dēvē par chillwave, kāds – par synth-pop, ambient vai dream-pop… Ļoti iespējams, ar katru no šiem atslēgas vārdiem var trāpīt precīzi un arī pilnīgi garām. Tiesa, šogad iznākušais “Sun Glitters” albums “It Will Be Forever” ir mūziķa mīlestības vēstule ne tik senai pagātnei… Vai arī laikam tik tālu nākotnē, ka to nav iespējams iztēloties. Albuma 11 skaņdarbi ir Viktora versija par septiņām skumju fāzēm ar iespējami asu slēdzienu tā noslēgumā.

“Arms And Sleepers” un “Sun Glitters” dubultkoncerts 26. augustā Durbē būs mūziķu vienīgā uzstāšanās Latvijā un notiek pasākumu sērijas “Zemlika nāk…” ietvaros.

Jāatgādina, ka jau dienu vēlāk pasākumu sērija turpināsies ar Latvijas Nacionālā teātra viesizrādi “Zēns” Durbes kultūras namā.