Durbē notiks amerikāņu projekta "Bing & Ruth" koncerts

Pasākumu sērijas “Zemlika nāk…” laikā 28. maijā pulksten 20 Durbes luterāņu baznīcā pirmo un vienīgo koncertu Baltijas valstīs sniegs amerikāņu komponista un pianista Deivida Mūra (David Moore) projekts “Bing & Ruth”.

Pirms vairāk nekā 10 gadiem Deivids Mūrs aizsāka “Bing & Ruth”, lai ar savu mūziku uzrunātu klausītājus ārpus akadēmijas biedru loka. Dzimis Kanzasā un studējis Grīnvičvilidžas Jaunajā džeza un laikmetīgās mūzikas skolā Ņujorkā, Mūrs pievērsās mūzikas radīšanai, kādu vēlējās dzirdēt pats. Minimālistisku, kinematogrāfam raksturīgi juteklisku mūziku ansamblim. Tādu, kurā grācija un tekstūra izvirzīta priekšplānā, pretstatus žanram savulaik raksturīgajam radikālajam prasīgumam pret klausītāju, informē "Zemlikas" organizatori.

Lai arī no skolā savulaik pasniegušo smagsvaru Džona Keidža (John Cage) un Stīva Reiha (Steve Reich) ietekmes nepasargāts, Mūrs kompozīcijā allaž centies raudzīties tālāk par repetīciju kā galveno muzikālās izteiksmes līdzekli. Savā mūzikā viņš izmanto klavieru perkusīvās iespējas, instrumentāciju papildinot ar pūšaminstrumentu skaņām, kasešu lenšu efektiem un kontrabasa tembru.

Būdams aizņemts studijās un citos projektos, uz laiku D. Mūrs “Bing & Ruth” ideju bija atstājis novārtā līdz 2010. gadā pie tās atgriezās, ierakstot albumu “City Lake”. Tiesa, viņa ieceru īstenošanai mūziķu sastāvs bija izaudzis līdz 11 dalībniekiem, mēģinājumu procesu un ceļošanu krietni vien apgrūtinot. Tik un tā – paša izdotās “Bing & Ruth” vinila plates Mūrs tirgoja no sava pagraba un koncertos Ņujorkā un apkārtnē. Pavērsiens notika, kad mūziķa ceļi krustojās ar pazīstamo Ņujorkas eksperimentālās mūzikas izdevniecību “RVNG INTL.” Otrais albums “Tomorrow Was the Golden Age” 2014. gadā iznāca jau tās paspārnē un drīz vien izpelnījās gan klausītāju, gan kritiķu atzinību. Interneta medijs “Pitchfork” to paspējis ierindot starp 50 visu laiku labākajiem ambientās mūzikas ierakstiem.

Nupat, 17. februārī, ar izdevniecības “4AD” gādību klajā nāk jaunais “Bing & Ruth” albums “No Home of the Mind”. Sarakstītā uz 17 dažādām klavierēm Ziemeļamerikā un Eiropā turneju un ceļojumu laikā, tajā galvenā loma atvēlēta tieši šim instrumentam. Kā skaidro pats komponists, viņaprāt, katram instrumentam piemīt sava personība un viņš tās centies iepazīt iespējami tuvu laikā, kuru pavadījis ar katru no šiem instrumentiem.

Žurnāls “SPIN” ierakstu jau paguvis recenzēt savās slejās, secinot, ka “Mūra klavierspēle pēc ilgāka laika atgriež nopietnību tā sauktajā “klasiskajā” mūzikā”, un ka viņam no instrumenta izdevies “izgriezt reizē prieku un sirdēstus”. Arī žurnāls “UNCUT” izteicies atzinīgi, albumu novērtējot ar 8 no 10, un vietām Deivida Mūra daiļradē saskatot līdzības te ar Ļubomiru Meļņiku (Lubomyr Melnyk), te ar “A Winged Victory For The Sullen” un Džonu Luteru Adamsu (John Luther Adams).

Atzīmējot ieraksta izdošanu, “Bing & Ruth” maijā dosies Eiropas turnejā, pirmoreiz viesojoties arī Latvijā, Durbes luterāņu baznīcā.

Biļetes uz koncertu 28. maijā nopērkamas elektronisko biļešu tirdzniecības vietnē internetā Bezrindas.lv. Pirmo 30 biļešu cena īpaša – desmit eiro. Pārdošanā ierobežots skaits nenumurētu sēdvietu.