Trīs cilvēki guvuši miesas bojājumus kautiņos

17. augustā ap pulksten 8 Liepājā, Dzirnavu ielā konflikta laikā ar nenoskaidrotām personām, miesas bojājumus guvis kāds 1989. gadā dzimis vīrietis.

Vakarpusē, ap pulksten 20 Valsts policijā saņemta informācija no medicīnas iestādes par to, ka tur no Ugāles ielas Liepājā nogādāts 1977. gadā dzimis vīrietis, kurš konflikta laikā ar citām personām un, būdams alkohola reibumā, guvis miesas bojājumus.

Tāpat ap pulksten 22 Valsts policijā saņemta informācija no medicīnas iestādes par to, ka konflikta laikā ar nenoskaidrotu personu 1964.gadā dzimis vīrietis Liepājā guvis miesas bojājumus.

Valsts policija precizē notikušā apstākļus un notikumos iesaistītās personas.