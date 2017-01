Svētku laikā pieķerti 11 dzērājšoferi un notikuši vairāki negadījumi

Laika posmā no 30. decembra līdz 2. janvārim Liepājas pusē alkohola pārbaudes tika veiktas 1626 transportlīdzekļu vadītājiem. No tiem 11 atradās alkohola reibumā. Septiņi no reibumā aizturētajām personām bija velosipēdu vadītāji, informē policija.

Minētajā laika periodā 22 personas tika sodītas par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, savukārt trīs personas automašīnu vadījušas bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Kopumā Liepājas pusē noformēti 86 protokoli, taču kopā bijuši 10 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem vienā gadījumā ir arī cietušais.

30. decembrī ap pulksten 18.30 Liepājā, Cukura ielā 1993. gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu “Volkswagen Sharan”, būdams 1,59 promiļu reibumā.

30. decembrī ap pulksten 22.40 Liepājā, pa Ganību ielu 1972. gadā dzimis vīrietis vadīja velosipēdu, būdams 2,08 promiļu reibumā. Pēc pāris minūtēm Cukura ielā tika apturēta kāda sieviete, kura pārvietojusies ar velosipēdu. Pēc alkohola pārbaudes konstatēts, ka 1970. gadā dzimusi sieviete ir 1,84 promiļu reibumā.

31. decembrī pulksten 22.40 Liepājā, pa Pulkveža Brieža ielu 1984.gadā dzimis vīrietis vadīja velosipēdu, būdams 2,35 promiļu reibumā.

31. decembrī ap pulksten 2 Liepājā, pa Ganību ielu 1971. gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu “Audi”, būdams 1,75 promiļu reibumā.

31. decembrī pulksten 00.20 Liepājā, Atmodas Bulvārī 1985. gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu “Audi A6”, iespējams, atrodoties alkoholisko dzērienu ietekmē. Vīrietis no pārbaudes uz vietas atteicās, tāpēc tika nogādāts medicīnas iestādē ekspertīzes veikšanai.

Savukārt Meža ielā aizturēts 1984. gadā dzimis velosipēda vadītājs, kurš arī pārvietojies alkohola reibumā.

1. janvārī ap pulksten 20 Vaiņodē, Raiņa ielā 1987. gadā dzimis vīrietis vadīja velosipēdu, būdams 1,41 promiļu reibumā. Pāvilostas novadā arī aizturēti divi velosipēda vadītāji, kuri pārvietojās alkoholisko dzērienu ietekmē.

1. janvārī ap pulksten 23 Grobiņas novadā, Bārtas pagastā 1963. gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu “Mercedes-Benz”, būdams alkoholisko dzērienu ietekmē, un, netiekot galā ar tā vadību, nobrauca no ceļa braucamās daļas un apgāzās grāvī. Vīrietis negadījumā nav cietis. Vīrieša izelpā konstatētas 2,09 promiles alkohola.

Šajās brīvdienās ir noticis viens ceļu satiksmes negadījums, kurā ir cietušais. 31. decembrī ap pulksten 20.40 Vērgales pagastā 1991. gadā dzimusi sieviete vadīja automašīnu “Opel Astra” no autoceļa 1191 uz P-111 un iebrauca grāvī, kā rezultātā guva miesas bojājumus. Sieviete ar ķermeņa sasitumiem nogādāta medicīnas iestādē.