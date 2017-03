Policija ierodas pie mātes, kura stiprā reibumā sit savu dēlu

25. martā ap pulksten 21.20 Valsts policijā tika saņemta informācija no daudzstāvu mājas iemītniekiem Krūmu ielā, Liepājā par to, ka kādā no dzīvokļiem skaļi kliedz bērns. Valsts policijai, ierodoties notikuma vietā un iekļūstot dzīvoklī, tika sastapta 30 gadus veca sieviete, kura bija manāmā reibuma stāvoklī un 9 gadus jauns zēns.

Kā zēns pastāstīja policijas darbiniekiem, mamma ilgstoši atrodas alkohola reibumā un ir bijušas pat situācijas, kad viņš pārrodas mājās no skolas, bet durvis ir slēgtas. Tādos gadījumos zēns dodas pa Liepāju meklēt mammu.

Policijai, veicot alkohola pārbaudi, sievietes izelpā tika konstatētas aptuveni 4 promiles alkohola. Sieviete kā sišanas iemeslu minējusi to, ka zēns nebija apģērbies atbilstoši laika apstākļiem. Zēns šobrīd ir nodots krustmātes gādībā, savukārt Valsts policijā par notikušo ir uzsākta administratīvā lietvedība par bērnu aprūpes pienākumu nepildīšanu.

Informācija tiks nodota arī Liepājas pilsētas domes Sociālajam dienestam un Liepājas pilsētas bāriņtiesai lai lemtu par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu mātei. Sieviete iepriekš nav nonākusi policijas redzeslokā.

Valsts policija izsaka pateicību iedzīvotājiem par to, ka viņi nebija vienaldzīgi un, izdzirdot bērna kliedzienus, nekavējoties ziņoja policijai.