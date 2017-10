ZIŅA PAPILDINĀTA NO 6. RINDKOPAS.

Svētdien, 8. oktobrī, Priekules novada Gramzdas pagastā, rallija "Rally Liepāja" laikā avarējis helikopters. Negadījumā viens cilvēks gājis bojā, bet trīs cietuši, informē aģentūra LETA.

Internetā publicētajos telefonuzņēmumos no negadījuma vietas redzams, ka helikopters nogāzies neilgi pēc pacelšanās. Rallija organizatori informē, ka helikopters nogāzies netālu no 11. ātrumposma finiša, līdz ar to šis dops tika apturēts.

Valsts policijas preses pārstāve Ilze Jurēvica aģentūrai LETA apstiprināja, ka policija informāciju par nogāzušos helikopteru saņēma ap pulksten 13.25. Pēc policijas rīcībā esošās sākotnējās informācijas, negadījumā cietušas četras personas.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta preses pārstāve Inta Palkavniece ziņo, ka glābēji uz notikuma vietu - Gramzdas pagastu - izbrauca pulksten 13.14. Ierodoties pie nokritušā lidaparāta, no tā tika atbrīvoti četri cilvēki.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta preses pārstāve Ilze Bukša informē, ka viens no negadījumā iesaistītajiem cilvēkiem ir gājis bojā. No pārējiem trijiem viens guvis traumas, bet divi ir ievainoti un mediķu ierašanās brīdī nav bijuši pie samaņas.

Civilo helikopteru pilotēja Polijas pilsonis, aģentūrai LETA pastāstīja Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa priekšnieks Gints Ešenvalds.

Viņš gan neatklāja, ka vai šis Polijas pilsonis negadījumā ir gājis bojā vai cietis.

Ešenvalds norādīja, ka par negadījumu ir sākts kriminālprocess, un patlaban notikuma vietā tiek gaidīti pārstāvji, kas nodarbojas ar civilās aviācijas izmeklēšanas procesu.

Civilās aviācijas aģentūras direktors Māris Gorodcovs aģentūrai LETA atklāja, ka helikopters avarējis, aizķerot elektropārvades līniju. To apstiprināja arī uzņēmumā "Sadales tīkls".

Pēc Gorodcova teiktā, avarējušais lidaparāts ir četrvietīgais "Robinson R44", kas ražots 2006. gadā un Latvijā reģistrēts 2014. gada 7. februārī ar nacionālās reģistrācijas zīmi YL-HBH.

Lidot un arī iegādāties šo helikopteru piedāvā kompānija "Baltijas helikopters". "Firmas.lv" dati liecina, ka 2000. gada beigās Jelgavas novada Glūdas pagastā reģistrētā SIA "Baltijas helikopters" pilnībā pieder 1964. gadā dzimušajam Aldim Paugam, kurš ir arī šī uzņēmuma vienīgais valdes loceklis.