Pa dzērājšoferim Lažā, Liepājā un Grobiņā

8. februārī ap pulksten 16 Aizputes novadā, Lažas pagastā pa autoceļu Aizpute-Kalvene 1988. gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu ''Mazda'', būdams alkoholisko dzērienu ietekmē un bez transportlīdzekļa vadīšana tiesībā, kuras noteiktā kārtībā nav iegūtas.

Vīrieša izelpā konstatētas 2,46 promiles alkohola, paziņojusi policija.

8. februārī ap pulksten 16.30 Liepājā, Piestātnes ielā 1982. gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu ''Volkswagen Passat'', iespējams, atrodoties narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē. No ekspertīzes vīrietis ir atteicies un viņam noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu par atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes, transportlīdzekļa vadītājam piemēro administratīvo arestu no desmit līdz piecpadsmit diennaktīm, uzliek naudas sodu no 1200 līdz 1400 eiro un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz četriem gadiem.

8. februārī ap pulksten 23.30 Grobiņas novadā, Grobiņas pagastā, pa autoceļu Rīga-Skulte-Liepāja, 1980. gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu ''Audi'', atrodoties alkoholisko dzērienu ietekmē. Vīrieša izelpā konstatētas 3,16 promiles alkohola.