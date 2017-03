Pagājušajā diennaktī notikušas vairākas sadursmes ar meža dzīvniekiem un visas notikuši diennakts tumšajā laikā, informē policija.

9. martā ap pulksten 7 Priekules novadā, Virgas pagastā pa autoceļu Ezere-Embūte-Grobiņa 1958. gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu “Volkswagen Polo” un uzbrauca meža dzīvniekam.



Ap pulksten 20.15 Aizputes novadā, Kalvenes pagastā pa autoceļu Rīga-Skulte-Liepāja 1963. gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu “Nissan” un uzbrauca uz ceļa iznākušai stirnai.



Arī pēc stundas Nīcas novadā, Nīcas pagastā 1988. gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu “BMW” un uzbrauca stirnai.



Pulksten 22.00 Grobiņas novadā, Medzes pagastā 1991. gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu “Volkswagen Passat” un uzbrauca meža zvēram.



Šajos negadījumos transportlīdzekļu vadītāji nav cietuši. Jāvērš uzmanība uz to, ka šie negadījumi notikuši neapdzīvotās vietās un diennakts tumšajā laikā, tāpēc lai izvairītos no sadursmes, Valsts policija aicina satiksmes dalībniekus būt uzmanīgiem un piesardzīgiem, izvēloties piemērotu braukšanas ātrumu, it īpaši diennakts tumšajā laikā.