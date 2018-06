Nedēļas nogalē policija soda autovadītājus un fiksē zādzības

Pagājušajā nedēļas nogalē Liepājā un tās apkārtnē pieķerti trīs transportlīdzekļu vadītāji, kuri automašīnu vadījuši, būdami alkohola reibumā un bez tiesībām. Kopumā noformēti 19 protokoli par drošības jostu nelietošanu, savukārt par atļautā braukšanas ātruma pārkāpšanu apturēti 18 transportlīdzekļu vadītāji, norāda Valsts policija.

Savukārt saņemtā informācija no iedzīvotājiem vēsta par to, ka zādzības ir notikušas Grobiņā, kur no dārza ir nozagtas puķes un Liepājā, Krūmu ielā, kur no daudzdzīvokļu nama ratiņtelpas ir nozagti velosipēdi. Valsts policija uzsāktā kriminālprocesa ietvaros skaidro velosipēdu zādzības apstākļus.

2. jūnijā ap pulksten 16.50 Liepājā, Slimnīcas ielā 1979. gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu ''Volkswagen Golf'', būdams 2,68 promiļu reibumā un bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām.

Tajā pašā dienā ap pulksten 20.40 Durbes novadā, Vecpils pagastā 1975. gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu ''Ford'' bez reģistrācijas numura zīmēm, vadītāja apliecības, kā arī, būdams 0,93 promiļu reibumā.

Savukārt 3. jūnijā ap pulksten 4.30 Liepājā, 1905. gada ielā 1990. gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu ''Audi'', iebrauca kokā. Pēc alkohola pārbaudes konstatēts, ka viņš automašīnu vadījis, būdams alkohola reibumā un bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Neviens ceļu satiksmes negadījumā nav cietis.

Visos gadījumos par notikušo ir uzsākti kriminālprocesi.