Liepājā un Grobiņā skursteņos aizdegušies sodrēji

21. decembrī pulksten 14.33 VUGD saņēma izsaukumu uz Zaķu ielu Liepājā, kur dzīvojamās mājas dūmvadā dega sodrēji, informē ugunsdzēsēji.

Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka sodrēji deg vienstāvu dzīvojamās mājas dūmvadā.

Pulksten 20.33 VUGD saņēma izsaukumu uz Grobiņas novada Medzes pagastu, kur dzīvojamās mājas dūmvadā dega sodrēji. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka divstāvu dzīvojamās mājas dūmvadā deg sodrēji.

Lai izvairītos no iespējamās ugunsnelaimes, VUGD aicina iedzīvotājus rūpīgi pārbaudīt vai mājas krāšņu un pavardu dūmkalnāli ir iztīrīti un, ja nepieciešams, nodrošināt to iztīrīšanu no sodrējiem.

Bet pulksten 15.13 ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu uz Baznīcas ielu Liepājā, kur no vieglās automašīnas gāzes iekārtas noplūda gāze. Ugunsdzēsēji glābēji atbrīvoja automašīnas gāzes tverni no gāzes.