Ar policijas palīdzību atrod klaiņojošus un iereibušus brāļus

10. jūnijā pulksten 00.30 tika saņemta informācija no sievietes par to, ka Liepājā, Atmodas bulvārī, no dzīvesvietas izgājuši un atrodas bezvēsts prombūtnē viņas nepilngadīgie dēli, kuri dzimuši 2003. gadā.

Pārbaudot vairākas iespējamās adreses, klaiņojošie zēni tika atrasti, nogādāti dzīvesvietā un nodoti mātei.

Veicot pārbaudi, noskaidrots, ka abi atradušies alkoholisko dzērienu ietekmē ar 0,36 un 1,14 promilēm alkohola. Policija norāda, ka zēniem sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.