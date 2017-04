Aculiecinieks palīdz aizturēt dzērājšoferi teju trīs promiļu riebumā

5. aprīlī, reaģējot uz vietējā iedzīvotāja sniegto informāciju, Valsts policija (VP) Liepājā aizturējusi braucēju bez autovadītāja apliecības, kas pie auto stūres bija sēdies, būdams teju trīs promiļu reibumā, aģentūru LETA informēja VP Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Aculiecinieks VP ziņoja par vīrieti, kurš Aisteres ielā nepārliecinoši vadīja transportlīdzekli "Ford Fiesta". Transportlīdzekļa vadītājs ar automašīnu brauca pa zālāju, mašīnas aizmugurējās durvis bija atvērtas. "Aculiecinieks to visu filmēja no mājas balkona un turpināja filmēt notiekošo arī, izejot no mājas," skaidroja Šeršņova.

Konstatēts, ka transportlīdzekļa vadītājs, 1984. gadā dzimušais, ir gandrīz trīs promiļu reibumā un transportlīdzekli vadījis bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, kuras noteiktā kārtībā nav iegūtas. Šis pats vīrietis pirms trīs nedēļām izdarījis tādu pašu pārkāpumu, vadot transportlīdzekli bez tiesībām un arī gandrīz trīs promiļu reibumā. VP par notikušo ir sākts kriminālprocess un minētais videomateriāls ir nodots amatpersonām kā pierādījums lietas materiālos.

"Šajā gadījumā aculiecinieks, informējot policiju par notikušo, palīdzēja novērst iespējamo apdraudējumu pārējiem ceļu satiksmes dalībniekiem. VP aicina iedzīvotājus arī turpmāk ziņot par jebkāda veida pārkāpumiem," pauda VP pārstāve, izsakot aculieciniekam pateicību.